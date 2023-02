Enquete BBB 23: entre Fred Nicácio e Gustavo, quem sai?

Fred Nicácio e Gustavo são os brothers que mais estão sendo votados na enquete BBB 23 do sexto paredão do reality show, enquanto Domitila Barros segue em terceiro lugar nas pesquisas. Um deles deixará a casa mais vigiada do Brasil na noite deste sábado, 25. Quem merece sair? Vote e dê sua opinião!

Gustavo tem 27 anos e é natural de Sinop, no Mato Grosso, e mas hoje mora em Primavera do Leste, no mesmo estado. O brother trabalha como fazendeiro e empresário.

No BBB 23, formou dupla com Key Alves na primeira semana mas logo se envolveu romanticamente com a jogadora de vôlei. A atleta e o fazendeiro seguem tendo um affair e jogando juntos, apesar de algumas DR's que tiveram ao longo do primeiro mês de confinamento.

Gustavo começou o programa como parte do grupo que dorme no quarto Fundo do Mar, que rachou nas últimas semanas. O caubói tem mais rivalidades do que aliados dentro do jogo - uma delas é com Mc Guimê, responsável por ter colocado o empresário na berlinda.

O cantor, que atendeu o Big Fone e ganhou o Poder Supremo, tirou Cara de Sapato da votação popular e colocou o fazendeiro na disputa pela permanência na casa.

Essa é a segunda vez que Gustavo encara a enquete BBB 23 oficial. Na primeira semana do jogo, o caubói foi indicado a berlinda junto com Key Alves mas escaparam da eliminação. Na ocasião, o casal mantinha uma rivalidade com Bruna Griphao, que ficou de lado ao longo do tempo com o surgimento de novos conflitos.

Se for eliminado, Gustavo é mais um integrante do grupo Pipoca que deixa o confinamento. Até agora, todos os seis brothers que deixaram a competição pertenciam ao time dos anônimos.

Quem é Fred Nicácio do BBB 23?

Fred Nicácio tem 35 anos e é médico, fisioterapeuta e apresentador do reality show Queer Eye Brasil. É natural de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, mas atualmente mora em Bauru, em São Paulo.

O médico entrou no confinamento formando dupla com Marília, com quem teve algumas divergências ao longo da primeira semana de jogo. Os dois caíram no primeiro paredão da temporada e foram escolhidos pelo público para passar 48 horas no Quarto Secreto, mas apenas Fred retornou ao confinamento.

Desde então, Fred se tornou um dos 'líderes' do quarto Fundo do Mar. O médico voltou do paredão falso contando tudo o que viu aos brothers e traçando estratégias, mas também foi acusado de passar informações distorcidas para os demais participantes.

Uma dessas informações causou um conflito com Bruna Griphao e Cara de Sapato, que continua rendendo brigas até agora. Ele também mantém alguns desafetos com integrantes do quarto Deserto, principalmente com Bruno, que apertou o botão da desistência na quinta semana.

Fred vive um casamento aberto fora da casa mais vigiada do Brasil. Na primeira festa da edição, ele trocou alguns beijos com Gabriel Santana, mas não manteve um affair com o ator.

Esse é o segundo paredão de Nicácio no programa. Ele já havia sido indicado na quarta semana, mas escapou da berlinda ao vencer a Prova Bate e Volta.

Quem ainda está no BBB 23?

16 brothers seguem na disputa pelo prêmio milionário. São eles: Aline Wirley (cantora); Bruna Griphao (atriz); Cara de Sapato (lutador de MMA); Fred (influenciador digital); Domitila Barros (modelo e ativista social); Fred Nicácio (médico e apresentador); Gabriel Santana (ator); Key Alves (jogadora de vôlei); Marvvila (cantora); Mc Guimê (cantor); Amanda (médica); Cezar (enfermeiro); Gustavo (fazendeiro); Larissa (personal trainer); Ricardo (biomédico); Sarah Aline (psicóloga).

