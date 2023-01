Enquete BBB 23: entre Fred Nicácio e Marília, quem deve ficar?

Fred Nicácio e Marília foram os mais votados pelo público na enquete BBB 23 no Gshow e agora disputam entre si a permanência na casa mais vigiada do Brasil. Os dois permanecem no Quarto Secreto até quinta-feira, 26, quando um deles retorna ao jogo. Quem merece uma nova chance? Vote e dê sua opinião.

Quem foi para o Quarto Secreto do BBB 23?

Fred Nicácio e Marília foram os escolhidos pelo público na enquete BBB 23 do primeiro paredão. Os dois chegaram no Quarto Secreto na noite desta terça, 24, e permanecem no cômodo até quinta. Enquanto isso, uma nova votação será aberta para que o público escolha quem merece uma chance de retornar ao jogo.

O público votará para eliminar um deles. O brother ou sister que for o mais votado pelo público será eliminado de fato de jogo. Essa é a primeira vez que o programa realiza um paredão em duas etapas.

A dupla caiu no paredão ao levar seis votos da casa - o voto de Tina e Guimê teve peso dois devido ao Poder Coringa. O médico e a maquiadora tiveram direito a um contragolpe e escolheram Gabriel e Paula, com quem disputaram a Prova Bate e Volta.

A dupla de 'vidraceiros' levou a melhor na disputa, que consistia em montar três quebra-cabeças. O modelo e a biomédica conseguiram terminar a tarefa em menos tempo e se livraram da berlinda. Já Key Alves e Gustavo não tiveram a chance de jogar a Prova Bate e Volta pois foram indicados pelas líderes Larissa e Bruna Griphao.

Quando Fred ou Marília voltam para a casa?

O brother escolhido pelo público para permanecer na casa volta ao jogo na próxima quinta-feira. Os detalhes da dinâmica ainda serão explicados pelo apresentador Tadeu Schmidt.

Quem vencer a votação do Quarto Secreto ganha imunidade e não poderá ser votado na formação do próximo paredão.

Esse é o terceiro ano consecutivo que o Big Brother Brasil realiza a dinâmica do Quarto Secreto. Em 2021, Carla Diaz foi escolhida pelo público para passar dois dias no cômodo e assistir trechos do que se passava dentro da casa. No entanto, o retorno da atriz decepcionou o público e ela foi eliminada pouco tempo depois.

Em 2022, foi a vez de Arthur Aguiar ganhar esse benefício do público. O ator também passou cerca de dois dias no Quarto Secreto e se consolidou como o favorito para vencer o programa.

