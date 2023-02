Enquete BBB 23: Fred Nicácio ou Sapato, quem sai?

O paredão desta semana é triplo no Big Brother Brasil, mas a real briga é apenas entre dois participantes, Fred Nicácio e Antonio Cara de Sapato. Adversários no jogo, o médico e o lutador de MMA estão com suas torcidas duelando pela permanência de um deles no jogo. A enquete BBB 23 do Jornal DCI quer saber quem entre os brothers merece continuar no reality show? Vote e opine!

Porcentagem da ENQUETE BBB 23

Fred Nicácio

O médico é um dos recordistas da casa em números de votos dos colegas de confinamento e também idas ao paredão. Fred pisou na berlinda logo na primeira semana de programa, o que levou para o quarto secreto.

Ele competiu contra Marília enquanto estava por lá e acabou vencendo a disputa, o que levou de volta ao confinamento. No programa, continuou somando embates com os brothers e criou grandes rivalidades, como Cara de Sapato, que agora está ao seu lado no paredão, Bruna Griphao, e os já eliminados Gabriel Tavares e Cristian.

Nesta semana, ele caiu na berlinda por causa de Bruna, que venceu a nova prova do líder. Ele não teve chance de tentar sair da disputa, pois por ser enviado pela líder, não teve vaga na prova bate e volta.

Cara de Sapato

Esta é a primeira vez que Cara de Sapato pisa na berlinda. O brother faz parte do grupo do quarto deserto, adversário do fundo do mar, e tem algumas alianças fortes, como Amanda, MC Guimê e Bruna Griphao.

O brother conseguiu escapar do sexto paredão ao ser salvo por Guimê, que teve o poder supremo em mãos por causa do Big Fone. No entanto, na sétima berlinda não foi possível fugir. Ele foi enviado para a disputa por Sarah Aline, que atendeu mais um Big Fone que tocou na casa.

A rivalidade com Fred Nicácio nasceu depois que o brother ficou irritado com uma colocação que o médico fez durante um jogo da discórdia. Nicácio revelou algumas coisas que viu no quarto secreto e disse que o lutador mudou de assunto quando Bruna se aproximou dele e de Amanda durante uma conversa. Como Nicácio não revelou o conteúdo da conversa, o lutador começou a acusá-lo de jogar sujo e tentar causar intrigas em seu grupo.

Votação Gshow

Para decidir se quem sai nesta briga é Fred Nicácio ou Antonio Cara de Sapato é necessário votar. A enquete BBB 23 oficial do programa é a do Gshow, então você precisa ir até o site da Globo e ter uma conta em seu nome para poder votar.

O primeiro passo é acessar o portal https://gshow.globo.com/ e criar o seu login. Para isso, acesse o menu lateral e siga para o cadastro grátis. Você terá que apertar "cadastre-se" em uma nova página que será aberta e então chegará até um formulário.

Nesta etapa, você informará quadro dados pessoais, nome completo, data de nascimento, e-mail válido e senha que usará no site. É obrigatório selecionar a caixinha dos temos de uso e política de privacidade para conseguir terminar o cadastro.

Agora, é só seguir para a página do Big Brother Brasil e clicar na enquete BBB 23 que aparece logo de cara. Clique no participante que deseja eliminar e confirme ao passar pela verificação de robôs. Se quiser repetir a sua decisão e votar várias vezes, é só apertar o botão de votar novamente.