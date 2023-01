Enquete BBB 23: Larissa e Fred devem virar casal?

Depois de dias flertando, Fred e Larissa deram o primeiro beijo na festa que ocorreu ontem, 27. O jornalista e a personal trainer contaram com o incentivo de outros brothers para ficarem juntos, assim como o dos internautas, que "shippam" os dois participantes. Eles devem ficar juntos? Vote na enquete BBB 23!

Enquete BBB 23: Larissa e Fred devem ficar juntos?

Larissa e Fred dão o primeiro beijo

Larissa e Fred foram mais um casal que se beijaram no Big Brother Brasil. Os brothers passaram alguns dias em clima de flerte e trocaram alguns olhares durante a convivência e outras festas, mas nada havia rolado entre eles até então.

Os internautas e até os demais participantes do confinamento notaram o clima entre os brothers e incentivaram que os dois ficassem juntos. Em conversa com Marvvila, na última quinta, 26, o jornalista falou sobre a possibilidade de ficar com a sister. "A minha amizade com ela é igual com você, mas a diferença é que nós estamos do mesmo lado do jogo. As minhas ideias de jogo batem muito com as dela. É por isso que a gente fica bem junto", disse.

Entretanto, Marvvila continuou dizendo que Larissa "é a maior gata". "Ela é gata pra c*ralho. Mas, quando eu estou na vida normal, eu sinto quando alguém está dando mole, mas aqui [zero]", continuou Fred.

Durante a festa de sexta, Marvvila voltou a incentivar os dois brothers a darem um beijo. "Você quer beijar a Larissa... E eu acho que ela também quer!", disse a pagodeira. A cantora pediu ao influenciador digital que tivesse um pouquinho mais de atitude, mas ele desconversou.

Apesar de cortar o assunto com a pagodeira, Fred e Larissa dançaram juntos no final da festa e se beijaram. Os dois foram dormir juntinhos, mas tiveram que dividir a cama com Bruna Griphao que deitou ao lado dos amigos.

Esse é o quarto casal que se beija no BBB 23. Gabriel e Bruna Griphao foram os primeiros a engatar um affair, que terminou após o apresentador Tadeu Schmidt dar uma bronca no modelo por falas tóxicas durante seu envolvimento com a atriz.

Já Key Alves e Gustavo seguem em clima de romance. Outros participantes que se beijaram foram Gabriel Santana e Fred Nicácio, mas apenas na primeira festa da atração - o médico vive um casamento aberto do lado de fora da casa.

Assista ao momento do beijo entre Larissa e Fred e vote na enquete BBB 23:

esse beijo aqui surrou todos que tiveram nesse bbb23, fred e larissa seguem sendo os maiores da ediçãopic.twitter.com/qxjWeXSncD — carol do bda (@littleanys) January 28, 2023

