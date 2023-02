Enquete BBB 23: quem deve sair hoje no 5º paredão?

O público vai conhecer o quinto eliminado do Big Brother Brasil nesta terça-feira, 21. Cristian, Fred e Ricardo são os brothers que estão na enquete BBB 23 oficial desta semana, e um deles vai dizer adeus ao sonho de se tornar milionário. Quem deve deixar o programa? Vote e dê sua opinião.

Votação Enquete BBB 23

Parcial da enquete UOL aponta eliminado

A enquete BBB 23 UOL, consultada às 12h desta terça, dia de eliminação, aponta que Ricardo é quem vai sair do BBB 23 hoje. O biomédico segue na liderança com 53,63% dos votos e tem grandes chances de sair. Até agora, a pesquisa conta com mais de 143 mil votos.

Cristian e Fred estão praticamente empatados no segundo lugar. O empresário segue com 23,40% dos votos, enquanto o influenciador digital tem 22,97%. Nas últimas horas, Cris passou do terceiro para o segundo lugar na votação, mas deve permanecer na casa.

Na enquete BBB23 do DCI, que ultrapassou a marca de 1 milhão de votos, Ricardo também soma 51,6% dos votos e se consolida como o provável eliminado. Cristian tem 29,2%, enquanto Fred está na terceira posição com 19,2%.

Vale lembrar que as enquetes do UOL e DCI não tem qualquer influência sobre o resultado oficial da votação e são usadas apenas para saber a opinião do público.

Como votar no BBB 23 Gshow?

A votação do 5º paredão da temporada segue aberta até a noite desta terça-feira. O apresentador Tadeu Schmidt encerra a contagem de votos momentos antes de anunciar o nome do eliminado. Até lá, o público pode seguir votando para eliminar um dos três emparedados.

Passo 1: acesse o site do Gshow ou baixe o aplicativo disponível para iOS ou Android;

Passo 2: Clique na votação 'quem você quer eliminar do BBB 23?'. É necessário ter uma conta Globo.com para participar da votação. Se você já for cadastrado , basta inserir o e-mail e a senha. Se não, registre-se na plataforma inserindo os dados solicitados pelo sistema.

Passo 3: depois de realizar o login, clique no nome do brother que você deseja ver fora do BBB 23. Em seguida, faça a validação de segurança clicando em 'sou humano'.

Passo 4: para participar de novo, basta clicar em 'votar novamente'.

Depois do resultado do quinto paredão, o eliminado da vez participa do Bate-Papo BBB com Vivian Amorin e Patrícia Ramos. A conversa vai ao ar ao vivo, gratuitamente, pelo Globoplay e Gshow. Na plataforma de streaming, é possível acessar o conteúdo com o mesmo cadastro da votação.