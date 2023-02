Quarta prova do líder da temporada acontece nesta quinta (9) - Foto: Reprodução/Rede Globo

Enquete BBB 23: quem ganha a 4ª prova do Líder hoje?

Os brothers participam de mais uma Prova do Líder nesta quinta-feira, 9. Nesta semana, apenas 16 deles vão ter a chance de disputar a coroa já que haverá três vetos. A competição vai ao ar após a novela Travessia, mas os fãs já começam a opinar nas redes sociais quem deve ser o vencedor. Qual sua opinião? Vote!

Para quem é sua torcida na enquete BBB 23?

Vai ter veto na Prova do Líder hoje?

Três pessoas serão vetadas da Prova do Líder de hoje. O atual líder Gustavo vai escolher uma pessoa para ficar de fora da disputa. Gabriel Santana e Cezar, que voltaram do terceiro paredão, também vão vetar um brother cada.

Essa é a segunda vez que haverá vetos no BBB 23. Na semana passada, Cara de Sapato não precisou tirar ninguém da disputa. O último veto foi na segunda semana do programa, quando Bruna Griphao e Larissa geraram tretas ao banirem alguns rivais da competição.

O veto é uma dinâmica comum na Prova do Líder, tanto que os poderosos da semana já começam a pensar antes quem eles vão tirar da prova. Na madrugada desta quinta, 9, Key Alves contou para Fred Nicácio quem Gustavo pretende vetar.

"Ele vai vetar o Alface. Se tiver mais, acho que Alface e Fred", disse a jogadora de vôlei. O médico então sugeriu que Larissa ficasse de fora da Prova do Líder: "Ela é sempre boa de prova".

Nicácio também questionou se Gustavo vetaria Bruna por ela também ser boa de prova. "Vai vetar. Por que senão vai vetar quem? Ele nem vai vetar Sapato", respondeu Key.

Portanto, é possível que Gustavo vete Ricardo, Fred ou Bruna Griphao da disputa de hoje. Cezar e Gabriel Santana ainda não sabem, que também terão esse poder.

Que horas começa a Prova do Líder hoje?

O BBB 23 hoje começa às 22h25, horário de Brasília, logo após a novela Travessia. O programa fica no ar por 1h30 e termina às 23h55.

A edição de quinta começa mostrando os melhores momentos da festa do líder Gustavo, que aconteceu na madrugada. Os brothers não estavam tão animados quanto das outras vezes, mas renderam algumas conversas sobre o jogo, como os nomes dos possíveis vetados por caubói.

Cristian também "traiu" seu grupo e revelou um segredo de Fred Nicácio para Amanda e Cara de Sapato, do grupo rival. Houve também ciúmes por parte de Key Alves, que não gostou de aproximação de Gustavo com outras sisters.

O programa também mostrará o Big Fone, que tocou na manhã de hoje. Gustavo atendeu e foi indicado ao paredão, mas teve a chance de puxar outro brother com ele e escolheu Bruno para acompanhá-lo. O apresentador Tadeu Schmidt explicará hoje a dinâmica da semana.

Por fim, será realizada a Prova do Líder. A disputa pode envolver agilidade, habilidade, raciocínio lógico ou resistência.

Quem atendeu o Big Fone?

A Prova do Líder ainda não foi realizada, mas dois brothers já estão na berlinda do próximo domingo, 12. Na manhã de hoje, o Big Fone tocou pela segunda vez nesta temporada.

Gustavo foi o brother que atendeu primeiro e caiu no paredão. O caubói também teve a chance de puxar um rival com ele e optou por Bruno, do grupo rival.

O Big Fone foi transmitido ao vivo durante a manhã desta quinta na Globo. A dinâmica só foi anunciada ontem, durante o programa.

Restam 19 brothers na disputa pelo prêmio milionário, que neste ano será o maior da história. O valor aumenta a cada palpite certo dos participantes em relação ao eliminado da semana, às terças. Os confinados também podem ganhar 'mimos' oferecidos pelos patrocinadores da atração de acordo com o desempenho nas provas.