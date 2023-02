ENQUETE BBB 23: quem sai no 5º paredão; veja porcentagem

Fred, Cristian e Ricardo está no quinto paredão do BBB 2023 e vão precisar da ajuda do público para continuar no jogo pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Mas entre os 3 já emparedados, quem deve sair na terça-feira? Vote na enquete BBB 23 e Gshow.

Acompanhe a votação em tempo real e como está a porcentagem de eliminação de terça 21/02.

Mas quem deve continuar no reality?

O líder Cezar votou em Ricardo, que também era o anjo e imunizou Guimê. Cristian foi o mais votado da casa com 10 votos. Fred, que foi parar no paredão por causa da consequência da prova do líder, puxou Domitila - que se salvou no bate-volta.

Porcentagem da ENQUETE BBB 23

Diferentemente da semana passada, são 3 brothers na berlinda.

Votação GShow

A votação da enquete BBB 23 e votação no Gshow começam no domingo, dia 19 de fevereiro e vão até terça, 21 de fevereiro de 2023. Para votar, basta visitar o site no endereço gshow.globo.com, localizar a enquete oficial do reality e votar no participante que deve ser o primeiro eliminado.

O participante mais votado deixarão o confinamento na próxima terça-feira e vai para um quarto secreto. Uma nova votação será aberta e quinta um deles, de fato, será eliminado.

A eliminação será definida pelos internautas, que devem participar da enquete do BBB 23 na internet. Os votos são contabilizados exclusivamente por meio do Gshow, o portal de entretenimento da Rede Globo. Já a A enquete BBB 23 pela eliminação do DCI é um espelho da opinião pública e aponta o provável resultado da votação popular nos canais oficias da Rede Globo.

Agora, para ver o programa na TV, basta sintonizar no canal aberto da Rede Globo. No GloboPlay, o serviço de streaming da emissor na internet que conta com planos mensais e anuais, o público pode ter acesso ao mesmo sinal da TV aberta e também às câmeras exclusivas dentro do confinamento, estilo Pay-Per-View.

