Enquete BBB 23: Tina deve ser eliminada do paredão?

Tina teve uma semana cheia no confinamento da TV Globo, atendeu o Big Fone, ainda caiu no paredão e agora compete na enquete BBB 23. Para seu azar, ela ficou de fora da prova bate e volta e assim sua única chance de permanecer no programa é com a ajuda do público do reality show.

A modelo foi indicada ao paredão pelo líder Gustavo, que justificou a falta de afinidade com a angolana.

Como foi parar no paredão pelo voto do líder, Tina ficou sem direito a uma vaga na prova bate e volta, como ditam as regras do programa. Agora ela vai depender do público. Ela deve ficar no jogo? Vote na enquete BBB 23!

>>Enquete BBB atualizada agora

Enquete BBB 23 - Tina deve sair?

Como votar no Gshow

Para tirar Tina do jogo ou mantê-la na casa é necessário votar na enquete oficial do programa, que fica disponível no site do Gshow. A enquete é para eliminar, então você deve votar no participante que quer bem longe do confinamento. A eliminação está marcada para a próxima terça-feira, dia 7 de fevereiro, durante o programa ao vivo do BBB 23.