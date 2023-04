Enquete BBB 23 + votação: Fred, Bruna ou Sarah, quem deve sair?

Fred, Bruna e Sarah estão no paredão do BBB 23 e vão precisar da ajuda do público para continuar no jogo pelo prêmio milionário. Mas entre os três já emparedados, quem deve sair na terça-feira? Vote na enquete BBB 23 e veja a votação em tempo real como está a porcentagem de eliminação de terça 11/04.

Aproveite para ver a parcial UOL

Votação BBB 23

Enquete BBB 23 - Quem está no paredão?

Fred: o médico foi indicado pelo líder Alface como segunda opção, já que Cezar ganhou a prova do anjo e estava imune. Esse é primeiro paredão do brother desde a repescagem há duas semanas.

Sarah: a sister não teve sorte e foi parar no paredão com uma dinâmica inédita da casa.

Rodolffo: Bruna foi a mais votada pela casa juntamente com Sarah, mas no desempate do líder Alface, a atriz levou a pior.

E agora, quem fica? Vote na enquete BBB 23.

Enquete BBB 23 - Votação Gshow - Porcentagem

A votação BBB 23 do Gshow é a única enquete oficial do programa, então para eliminar um participante é necessário que seus votos sejam depositados lá. Qualquer outra enquete ou parcial não interfere no resultado do reality show. Além disso, o Gshow não mostra como anda a votação em tempo real, o programa só revela os números computados na berlinda - e a porcentagem de cada emparedado - depois que a votação é encerrada na terça, 11.

Veja a programação:

Segunda-feira (10/04): jogo da discórdia;

Terça-feira (11/04): dia de eliminação no Big Brother Brasil e novo paredão

Quinta-feira (13/04): Escolha do novo líder e eliminação

Sexta-feira (14/04): prova do anjo;

Sábado (15/04): dia de festa;

Domingo (16/04): lá vem paredão.

Acompanhe o Big Brother Brasil vote na enquete BBB 23 no DCI.