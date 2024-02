Deniziane, Fernanda e Matteus disputam preferência do público em paredão inédito

O nono paredão está formado e, dessa vez, 3 brothers estreiam a berlinda: Fernanda, Deniziane e Matteus. Lucas, que também foi votado, se livrou na prova bate-volta, tornando a disputa ainda mais indefinida. Até agora, véspera de eliminação, a enquete BBB 24 indica que uma das sisters deve sair do Big Brother Brasil.

Parcial de quem sai amanhã do BBB 24

A enquete BBB 24 do DCI vai ficar aberta até a noite de terça-feira, 20 de fevereiro, dia da eliminação. Anny e Nanda é quem protagonizam o embate do público, enquanto Matteus parece ter tranquilidade nesse paredão.

A informação é confirmada pelos leitores do UOL, no entanto, Fernanda é quem apresenta maior rejeição.

Enquete UOL quem sai amanhã - 10h30 de segunda-feira

Fernanda: 70,28%

Deniziane: 27,16%

Matteus: 2,57%

Votação Gshow - Enquete BBB 24

Enquete bbb 24 quem sai amanhã: nanda e anny travam disputa

Neste ano, o Big Brother Brasil oferece dois tipos de voto, isso na intenção de tornar a votação mais justa. Há o voto único, feito através do CPF, e o voto da torcida, onde o público pode participar quantas vezes quiser.

O resultado é uma média das duas formas de votação. Para votar, é necessário ter uma conta no portal. Para realizar o seu cadastro, acesse o endereço https://gshow.globo.com/.

No menu que mostra a aba dos realities shows e todos os projetos abordados no site, você encontrará a opção de fazer login ou se cadastrar. Clique lá e comece a registrar sua conta. Lembre-se que é tudo gratuito, então não se preocupe com assinaturas.

Depois de informar alguns dados pessoais, sua conta já estará válida e você poderá votar na enquete BBB 24 do Gshow. Clique no participante que deseja eliminar entre Fernanda, Deniziane e Matteus, e depois confirme sua decisão. Aguarde pela confirmação e repita o processo quantas vezes achar necessário!

A programação oficial da Rede Globo indica que o programa da eliminação de terça-feira, 20, vai começar às 22h25 (horário de Brasília).

