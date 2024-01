Enquete BBB 24 UOL parcial: Yasmin, Maycon ou Giovanna, quem sai?

Chegamos no primeiro paredão da edição e agora Yasmin, Maycon ou Giovanna disputam a preferência do público. A votação é sobre "quem deve ficar" e apenas um deles deixa a casa na quinta-feira, 11 de janeiro. Enquanto isso, veja quem está na frente da enquete BBB 24 UOL e dê sua opinião sobre quem deve ser eliminado.

Enquete BBB 24 - Parcial dos votos

Quem deve sair do BBB 24 no primeiro paredão é Maycon. Em consulta realizada às 09h desta quarta na enquete UOL, uma das mais populares, o cozinheiro tinha apenas 18% dos votos para ficar. O número mostra que o público tem outra preferência nesse embate

Giovanna, que entrou no confinamento pelo puxadinho, e já recebeu 29,80% dos votos para continuar na casa.

Já Yasmin Brunet parece ter conquistado o público nesse início de edição e é a sister com maior preferência para ficar: são 52,20% dos mais de 11 mil votos da enquete BBB 24 do UOL.

Quem está no paredão BBB 24

Yasmin: a modelo está no primeiro paredão após receber a maioria dos votos dos participantes da casa. Um grupo se uniu e votou na filha de Luiza Brunet. A sister prometeu vingança se continuar no reality.

Giovanna: a sister foi a mais votada pelos brothers e a maioria dos participantes justificou falta de afinidade, levando em consideração que ela foi uma das últimas pessoas a entrar no confinamento.

Maycon: o cozinheiro foi indicado pela líder Anny, que justificou falta de afinidade e ainda cutucou os demais brothers ao dizer que não votaria nos novos participantes porque não teve tempo para conhecê-los.

A enquete BBB 24 oficial da Rede Globo está aberta e o menos votado entre os emparedados deixará o confinamento no próxima quinta, 11 de janeiro, durante o programa ao vivo.

+ quando termina o BBB 24

Votação Gshow

A votação do BBB 24 oficial é no gshow.globo.com. A eliminação ocorre na quinta-feira, 11 de janeiro, a partir das 22h25, horário de Brasília. O programa é exibido logo após Terra e Paixão.

Para votar, acesse a página do BBB 24 e localize o campo de votação. Depois, escolha entre votar por CPF ou com a Torcida. Faça seu login ou o cadastro e depois é só clicar sobre o nome do brother que deve ficar no programa, fazer a validação de segurança e confirmar.

Quem não tiver cadastro precisa inserir alguns dados como nome, e-mail e criar uma senha. O público que já participou de outras votações só precisa fazer o login.

Por CPF há limite de votos, enquanto a votação na votação da torcida os espectadores podem participar inúmeras vezes. Enquanto o resultado oficial não é divulgado, participe da enquete BBB 24, acompanhe a votação no DCI. As enquetes extraoficiais têm acertado o nome do eliminado e a porcentagem dos últimos realities da TV brasileira.