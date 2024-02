Quem sai do BBB 24 amanhã: Davi, Isabelle ou Marcus?

Davi, Isabelle ou Marcus estão na 11ª berlinda da temporada e a grande dúvida agora é quem vai sair do BBB 24 amanhã, 13 de fevereiro. A enquete do UOL mostra o possível resultado do Big Brother Brasil.

Parcial enquete UOL - Quem sai do BBB 24

Nesse paredão, Marcus é o participante que corre maior risco de sair do BBB 24. Ele já tem 80,35% de rejeição na enquete do UOL, que até às 10h da véspera da eliminação somava 254 mil votos.

O baiano Davi é o segundo colocado e aparece com 13,49% das intenções dos votos. Por enquanto, é quem respira aliviado na lanterna da votação, contabilizando apenas 6,16% dos votos.

Portanto, Marcus é apontado como quem vai sair do BBB 24 desde que a enquete do site foi ao ar.

Votação Gshow - Eliminação no paredão

A votação no Gshow é essencial para determinar quem vai sair do BBB 24 e quem permanecerá no jogo neste paredão. Para votar, é necessário ter uma conta no portal. Para realizar o cadastro, acesse o endereço https://gshow.globo.com.

No menu que mostra a aba dos realities shows e todos os projetos abordados no site, você encontrará a opção de fazer login ou se cadastrar. Clique lá e comece a registrar sua conta. Lembre-se que é tudo gratuito, então não se preocupe com assinaturas.

A votação ficará aberta até a noite de terça-feira, 13 de fevereiro. A programação oficial da Rede Globo indica que o programa de amanhã começa às 22h25 e tem previsão de acabar por volta da meia-noite.

Programação da semana no Big Brother Brasil

Segunda-feira (12/02): dinâmica;

Terça-feira (13/02): dia de eliminação;

Quarta-feira (14/02): festa do líder;

Quinta-feira (15/02): prova do líder;

Sexta-feira (16/02): quem está na mira do líder;

Sábado (17/02): prova do anjo e festa;

Domingo (18/02): lá vem paredão.