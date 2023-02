ÚLTIMA Enquete BBB 23 + votação: quem deve sair no 4º paredão hoje

Bruno, MC Guimê, Amanda e Paula são os azarados da semana. O quarteto caiu no 4º paredão da edição e agora depende das torcidas para permanecer no jogo e conquistar o prêmio. A enquete BBB 23 do DCI quer saber quem merece deixar o programa?

Bruno tem sido apontado como o provável eliminado segundo a enquete BBB 23 e está no paredão desde a última quinta-feira (9) por causa do Big Fone.

A votação oficial ocorre no Gshow, mas você pode acompanhar a parcial em tempo real por aqui.

Como está a porcentagem da Enquete BBB 23 do DCI



Paula e Guimê não tiveram chances de escapar do paredão. A biomédica porque foi indicada por Key Alves com o poder coringa e o funkeiro porque foi mandado para a berlinda pelo líder da semana, Gustavo.

Amanda, que foi uma das mais votadas da casa, competiu contra Bruno, indicado pelo Big Fone, e Fred Nicácio. O médico estava no paredão pelos votos da casa e conseguiu escapar ao vencer a prova.

Votação no Gshow - 4º paredão do BBB 23

A enquete BBB 23 oficial do programa fica disponível no site do Gshow. Por lá, o público pode decidir qual será o futuro dos emparedados da semana. A votação começou no final da noite de domingo (12) e ficará no ar até o programa ao vivo desta terça-feira (14).

Quem recebe mais votos deixa o confinamento e se despede da chance de levar o prêmio para casa. Para assistir a eliminação é bastante simples, é só conectar na TV Globo a partir das 22h25 ou usar a aba "Agora na TV" da Globoplay.

Para eliminar um participante, é só acessar o site do Gshow (https://gshow.globo.com/) e depois seguir para a página do Big Brother Brasil (https://gshow.globo.com/realities/bbb/). Caso não tenha uma conta por lá, será preciso criar uma gratuita para poder acessar a enquete BBB 23.

Assim que feito o cadastro, é só retornar para a página do reality show, clicar na votação e escolher quem deseja eliminar. Não há limite de votos por IP ou conta, então você pode repetir o processo quantas vezes quiser.

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe o BBB 23 e as últimas notícias do Brasil e do Mundo.