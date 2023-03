Votação + quem você quer que volte para o BBB 23

Nove eliminados estão na votação da repescagem, mas quem você quer que volte para o BBB 23? Dois brothers voltarão para o reality para continuar no jogo pelo prêmio de R$ 2 milhões. Vote na enquete BBB 23 e veja a votação em tempo real como está a porcentagem.

Votação BBB 23

Votação Gshow

A votação da enquete BBB 23 e votação no Gshow começam no domingo, dia 5 de março e vão até terça, 7 de março de 2023. Para votar, basta visitar o site no endereço gshow.globo.com, localizar a enquete oficial do reality e votar no participante que deve ser o primeiro eliminado.

O participante mais votado deixarão o confinamento na próxima terça-feira e então restarão 13 confinados no programa.

A eliminação será definida pelos internautas, que devem participar da enquete do BBB 23 na internet. Os votos são contabilizados exclusivamente por meio do Gshow, o portal de entretenimento da Rede Globo. Já a A enquete BBB 23 pela eliminação do DCI é um espelho da opinião pública e aponta o provável resultado da votação popular nos canais oficias da Rede Globo.

O Big Brother Brasil tem um formato que é conhecido mundialmente: os participantes convivem na mesma casa, criam provas e enfrentam votações para eliminar um dos colegas. O programa se tornou um fenômeno cultural no Brasil e é um dos mais assistidos do país, gerando grande audiência e discussões nas redes sociais.

Veja a programação:

Quarta-feira (22/03): festa do líder

Quinta-feira (23/04): Escolha do novo líder;

Sexta-feira (24/04): prova do anjo;

Sábado (25/04): dia de festa;

Domingo (26/04): lá vem paredão.

Segunda-feira (27/03): jogo da discórdia;

Terça-feira (28/03): dia de eliminação no Big Brother Brasil;

