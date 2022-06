Power Couple Brasil 2022: parcial da eliminação de hoje (30)

Brenda Paixão e Matheus Sampaio, Hadballa e Eliza e Michele e Bruno Passam competem pela permanência no jogo. Na parcial da enquete UOL Power Couple Brasil a disputa não está acirrada até o momento e os próximos eliminados já são apontados. Brenda e Matheus, que estiveram em quase todas as berlindas da temporada, continuam mantendo o favoritismo e são os mais votados para ficar.

Como está a enquete UOL Power Couple Brasil 2022?

A parcial da enquete UOL Power Couple Brasil indica que os influenciadores digitais Bruno e Michele Passa vão ser eliminados nesta quinta-feira (30). O casal tem a menor quantidade de votos até o momento, apenas 12,74%, e se distancia das demais duplas da DR.

Além disso, a porcentagem do casal diminuiu nas últimas horas. Entre às 08h30 e 10h30, o casal perdeu 0,46% de sua vantagem e caiu de 13,20% para 12,74% dos votos para ficar.

O casal que tem se dado bem na parcial da enquete UOL Power Couple Brasil até agora é Brenda e Matheus. Os ex-Brincando com fogo somam 63,47% dos votos por enquanto e são os favoritos da berlinda.

Eliza e Hadballa estão na segunda posição da DR e somam 23,79%. O casal não está próximo dos votos de Brenda e Matheus, mas estão 11% a frente dos adversários Michele e Bruno. Por isso, é provável que o casal continue na competição.

Tanto Eliza e Habdalla quanto Brenda e Matheus estão na berlinda por culpa de suas performances ao longo da semana. A ruiva e o namorado se deram mal na prova dos casais, já o ex-jogador de futebol e a companheira foram parar na DR por conta do saldo da semana. Já Michele e Bruno foram os mais votados na formação de DR.

*A consulta mais recente na enquete UOL Power Couple Brasil foi realizada pelo Jornal DCI na faixa das 10h30 desta quinta-feira (30), quando a votação somava 2472 votos. As porcentagens podem ser atualizadas ao longo do dia. Para quem não sabe, a parcial não afeta diretamente os resultados do reality show, apenas a enquete do R7 tem poder de eliminar ou salvar algum participante.

Histórico da enquete UOL Power Couple Brasil

10h30

Hadballa e Eliza: 23,79%

Michele Passa e Bruno Passa: 12,74%

Brenda Paixão e Matheus Sampaio: 63,47%

08h30

Hadballa e Eliza: 18,40%

Michele Passa e Bruno Passa: 13,20%

Brenda Paixão e Matheus Sampaio: 68,40%

Quando acaba o Power Couple 2022?

A grande final do reality show da Record acontecerá no dia 14 de julho, uma quinta-feira. A informação foi confirmada pelo site oficial da emissora nesta quarta-feira (29). O último episódio da temporada está marcado para começar às 22h45 e revelará o casal campeão ao vivo.

Para quem nunca acompanhou o Power Couple antes, é bom lembrar que o valor do prêmio não é fechado. Cada casal soma uma quantia diferente ao longo da edição, quando cumpre as dispustas do programa. Assim, no final da temporada, o vencedor leva o valor acumulado para casa.

Por enquanto, restam na competição seis casais, Brenda Paixão e Matheus Sampaio, Karoline Menezes e Mussunzinho, Adryana Ribeiro e Albert Bressan, Eliza e Hadballa, Luana Andrade e João Hadad e Michele e Bruno Passa, apontados pela enquete UOL Power Couple Brasil como os próximos eliminados.

Quem já ganhou o Power e valor do prêmio em cada edição:

1º Power – Laura Keller e Jorge Sousa: R$ 697 mil

2º Power – Nayara Justino e Cairo Jardim: R$ 399 mil

3º Power – Tati Minerato e Marcelo Galatico: R$ 303 mil

4º Power – Nicole Bahls e Marcelo Bimbi: R$ 596 mil

5º Power – Mari Matarazzo e Matheus Yurley: R$ 403 mil

Assista a final de 2021 e relembre:

Leia também

Veja qual é a fortuna da apresentadora Adriane Galisteu