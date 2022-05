Enquete Power Couple: qual é o casal favorito do Power Couple

A nova temporada do Power Couple Brasil começa nesta segunda-feira, 2, com treze casais em busca do prêmio que pode chegar até R$1 milhão. O público já começa a escolher seus favoritos e quem são os possíveis candidatos ao título de vencedores. Vote na enquete Power Couple e dê sua opinião.

Enquete Power Couple – qual ganha?

Enquete Power Couple: qual é o casal favorito? João Hadad e Luana Andrade

Michele Passa e Bruno Passa

Mussunzinho e Karoline Menezes

Ivy Moraes e Fernando Borges

Cartolouco e Gabi Augusto

Dinei e Erika Dias

Hadson Nery e Elizabeth Fagundes

Rodrigo Mila e Daiana Araújo

Baronesa e Rogério

Pe Lanza e Anne Duarte

Nahim e Andreia Andrade

Adryana Ribeiro e Albert Bressan

Brenda Paixão e Matheus Sampaio Vote

O casal favorito do Power Couple é João Hadad e Luana Andrade. Em consulta realizada a enquete do DCI nesta segunda-feira, 2 de maio, às 18h30, o casal aparece em primeiro lugar com 40,56% dos votos.

O rapaz é conhecido por ter participado da sexta edição do De Férias com o Ex, em 2019, e da edição especial De Férias com o Ex Caribe. Já Luana Andrade é publicitária. Soma 160 mil seguidores no Instagram, onde publica fotos de sua rotina. Os dois namoram desde novembro de 2021.

Em segundo lugar vem Ivy Moraes e Fernando Borges, com 22,19% da preferência da audiência. A moça ficou famosa ao participar do Big Brother Brasil 20, no qual entrou pela casa de vidro. Ela também é modelo e empresária, assim como o namorado. Os dois reataram o relacionamento no ano passado, após a ex-BBB terminar o casamento com o ex-marido.

Quem fecha o top 3 é Brenda Paixão e Matheus Sampaio, com 14,57% dos votos. Os participantes se conheceram no Brincando com Fogo, reality show da Netflix, e já até ganharam a torcida da cantora Demi Lovato nas redes sociais. Atualmente, ambos são influenciadores digitais.

Quando começa o Power Couple e como é a dinâmica

O Power Couple 6 começa nesta segunda-feira, 2 de maio, às 22h45, horário de Brasília. O reality show é exibido de segunda a sábado na Record.

Treze casais ficam confinados na ‘mansão Power’. Entre segunda, terça e quarta-feira, eles participam das provas dos homens, das mulheres e dos casais. Durante os desafios, eles podem ganhar ou perder dinheiro, de acordo com o desempenho de seus parceiros e parceiras.

A prova mais importante do reality é a dos casais. O par que tiver o pior desempenho vai para a DR da semana. Quem tiver o menor saldo na conta também vai para a berlinda.

Às quartas também ocorre a votação aberta. Os participantes votam em quem deve ocupar a terceira vaga na DR. Os três casais enfrentam a votação popular e um deles é eliminado na quinta-feira.

Há também as festas, momento de integração entre os participantes, que costuma acontecer entre sexta e sábado.

Como assistir o Power Couple? A forma mais comum de acompanhar o reality show é sintonizando na Record no horário indicado.

É possível também ver o reality através da plataforma de streaming Playplus, que disponibiliza o sinal da Record gratuitamente mediante cadastro. Porém, quem quiser ter acesso ao pay-per-view e acompanhar durante 24 horas por dia tudo o que acontece na mansão Power, precisa ter o plano pago ao custo de R$15,90 por mês. As câmeras do pay-per-view devem ser disponibilizadas depois da estreia do programa ao vivo.

