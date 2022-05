Enquete Power Couple: qual casal deve sair na quinta-feira (19/5)

A segunda DR do reality de casais foi formada e uma dupla vai sair nessa quinta-feira, 19 de maio de 22. Brenda e Matheus, Dinei e Erika, e Baronesa e Rogério estão na berlinda, mas quem deve ser o próximo a dizer adeus ao prêmio milionário? Vote na enquete Power Couple e dê o seu palpite.

Enquete Power Couple

Enquete Power Couple 2022: quem sai na quinta (19/5) Brenda e Matheus

Baronesa e Rogério

Dinei e Erika Vote

Votação Power Couple

A votação para a segunda DR do Power Couple já está aberta. Os votos são contabilizados exclusivamente pelo R7, portal oficial da Record TV.

Uma vez no site, localize a aba Power Couple, localizada no canto superior. Importante lembrar que no reality show a votação é ao contrário: o público deve votar em quem deve ficar no programa. Quem tiver a menor porcentagem de votos, deixa a competição.

O campo de votação aparece logo no início da página. Basta clicar no casal favorito e confirmar o voto. O público pode participar quantas vezes quiser.

A enquete Power Couple oficial segue aberta até a noite de quinta. A apresentadora Adriane Galisteu encerra a contagem minutos antes do anúncio, que costuma ser feito ao final da atração.

Depois do fim do programa, o casal eliminado bate um papo na Cabine de Descompressão, onde fala tudo sobre sua breve passagem no reality e a convivência com os colegas de confinamento.

Ranking da semana

O segundo ranking do Power Couple Brasil foi divulgado durante o programa de terça-feira. Gabi Augusto e Cartolouco lideram com R$139 mil, seguidos de Adryana e Albert com R$132 mil e Ivy e Nandinho, que juntaram R$127 mil. Em último lugar está Dinei e Erika, e Brenda e Matheus com R$0.

1º lugar – Gabi e Cartolouco: R$139 mil

2º lugar – Adryana e Albert: R$132 mil

3º lugar – Ivy e Nandinho: R$127 mil

4º lugar – Michele e Bruno Passa: R$110 mil

5º lugar – Karol e Mussunzinho: R$85 mil

6º lugar – Anne e Pe Lanza: R$82 mil

7º lugar – Baronesa e Rogério: R$75 mil

8º lugar – Eliza e Hadballa: R$58 mil

9º lugar – Andreia e Nahim: R$44 mil

10º lugar – Luana e Hadad: R$40 mil

11º lugar – Brenda e Matheus: R$0

Erika e Dinei: R$0

Quem já foi eliminado do Power Couple?

O primeiro casal eliminado foi Rodrigo Mila e Daiana Araújo. O casal recebeu o menor percentual de votos na enquete Power Couple e deixou o programa com apenas 22,28% da preferência do público. Eles disputaram a preferência do público contra Adryana e Albert, Nahim e Andreia.

Sem momentos marcantes, Rodrigo até levou uma bronca da apresentadora Adriane Galisteu por ter feito uma piada durante o jogo da discórdia. “A gente sabe que você é um cara muito bem-humorado, mas nessas brincadeiras não são apropriadas na hora de uma atividade como essa… Quando o prêmio vale muito, pelo menos para quem está assistindo e é fã de reality como eu, a gente gosta que vocês levem a sério”, disse a loira.

Na primeira semana do confinamento, não houve eliminação. A primeira DR do Power Couple Brasil foi realizada apenas na segunda semana.

Qual o prêmio do Power Couple? O prêmio do Power Couple pode chegar até R$1 milhão de reais. A quantia que o casal vencedor leva depende de seus desempenhos nas provas. enquete

O que significa Power Couple?

Power Couple significa ‘casal de poder’ em tradução direta. Os vencedores das provas dos casais e do reality show são chamados de ‘casal power’, ou seja, os que tem mais poder.

O programa é a versão brasileira do reality show Power Couple no formato israelense da Channael 10. Essa é a a sexta temporada no Brasil.

Antes de Adriane Galisteu, Roberto Justus e Gugu Liberato foram apresentadores do programa. Laura Keller & Jorge Sousa (1ª temporada), Nayara Justino & Cairo Jardim (2ª temporada), Tati Minerato & Marcelo Galatico (3ª temporada), Nicole Bahls & Marcelo Bimbi (4ª temporada) e Matheus Yurley & Mari Matarazzo Deborah Albuquerque (5ª temporada) foram os vencedores até agora.

Como assistir o Power Couple Brasil?

O Power Couple Brasil 6 é exibido de segunda a sábado, às 22h45, horário de Brasília, na Record. Basta sintonizar no canal para acompanhar. Também é possível assistir o programa ao vivo gratuitamente no PlayPlus – é preciso se cadastrar na plataforma de streaming para ter acesso ao sinal da emissora.

Há também o pay-per-view. Quem quiser acompanhar o Power Couple 24 horas por dia precisa ter o plano pago do PlayPlus, ao custo de R$15,90 por mês.

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe as últimas notícias do Brasil e do Mundo sobre entretenimento, enquetes do Power Couple, futebol, TV e economia.