Enquete Power Couple: quem deve sair do reality hoje (12/5)

Adryana Ribeiro e Albert Bressan, Andreia Andrade e Nahim, e Daiana Araújo e Rodrigo Mila estão na primeira DR do reality show e um deles deixa a mansão nessa quinta-feira, 12 de maio. Quem deve sair do competição? Vote na enquete Power Couple e dê o seu palpite.

Acompanhe a votação em tempo real no DCI.

Como foi formada a DR?

A primeira DR da sexta temporada foi formada na noite desta quarta-feira, 11. Primeiro foi realizada a prova dos casais, decisiva para a formação da berlinda.

Andreia e Nahim, que estavam com o menor saldo na conta conjunta, precisavam vencer a competição para escapar da DR – os dois não conseguiram e caíram na DR. A prova dos casais também definiu o segundo casal emparedado: Daiana e Rodrigo. A dupla teve o pior desempenho na competição e ocupou a segunda vaga na votação popular.

Em seguida, os casais se reuniram na sala da mansão Power para a primeira votação da temporada. Adryana Ribeiro e Albert Bressan foram os escolhidos pelo colegas.

Adryana Ribeiro e Albert Bressan, Andreia Andrade e Nahim, e Daiana Araújo e Rodrigo Mila são os três primeiros casais a disputarem a preferência do público no Power Couple. Um deles deixa a mansão nesta quinta-feira, 12.

Quem votou em quem

Rodrigo Mila e Daiana Araújo votam em Dinei e Erika Dias

Adryana Ribeiro e Albert Bressan votaram em Hadballa e Eliza Fagundes

Brenda Paixão e Matheus Sampaio votaram em Dinei e Erika Dias

Hadballa e Eliza Fagundes votaram em Adryana Ribeiro e Albert Bressan

João Hadad e Luana Andrade votaram em Dinei e Erika Dias

Rogério Silva e Claudia Castanheira votaram em Dinei e Erika Dias

Nahim e Andreia Andrade votaram em Hadballa e Eliza Fagundes

Dinei e Erika Dias votaram em Ivy Mores e Fernando Borges

Mussunzinho e Karoline Menezes votaram em Adryana Ribeiro e Albert Bressan

Michele Passa e Bruno Passa votaram em Adryana Ribeiro e Albert Bressan

Ivy Mores e Fernando Borges votaram em Dinei e Erika Dias

Pe Lanza e Anne Duarte votaram em Adryana Ribeiro e Albert Bressan

Cartolouco e Gabi Augusto votaram em Adryana Ribeiro e Albert Bressan

Votação

A votação do Power Couple acontece no R7. Acesse o portal oficial da Record e localize a página do reality show. Logo no início, a aba para a enquete Power Couple oficial já irá aparecer.

No programa da Record, votação acontece de forma ao contrário. O público precisa votar em quem deve permanecer na competição. Ou seja, o voto é para ficar e não para eliminar. Basta clicar no casal favorito e confirmar o voto. O público pode participar quantas vezes quiser.

O casal que tiver a menor porcentagem será eliminado durante o programa ao vivo de amanhã, 12 de maio. A votação segue aberta até a apresentadora Adriane Galisteu encerrar a contagem minutos antes do anúncio, que costuma ser feito ao final da atração.

Depois do fim do programa, o casal eliminado bate um papo na Cabine de Descompressão, onde fala tudo sobre sua breve passagem no reality e a convivência com os colegas de confinamento.

Ranking dos casais na primeira semana

O valor da conta conjunta define em qual posição os casais ficam no ranking da semana. O dinheiro é acumulado através das provas realizadas às segundas, terças e quartas. Os maridos devem apostar dinheiro em suas esposas e vice-versa, e de acordo com o desempenho na tarefa, eles perdem ou ganham a quantia.

1º lugar: Brenda e Matheus – R$114 mil – O casal também lidera a enquete Power Couple como um dos favoritos.

2º lugar: Gabi e Cartolouco – R$113 mil

3º lugar: Michele e Bruno Passa – R$79 mil

4º lugar: Anne e Pe Lanza – R$73 mil

5º lugar: Adryana e Albert – R$70 mil

5º lugar: Karol e Mussunzinho – R$70 mil

7º lugar: Eliza e Hadballa – R$60 mil

8º lugar: Baronesa e Rogério – R$45 mil

9º lugar: Daia & Mila – R$39 mil

10º lugar: Erika & Dinei – R$36 mil

11º lugar: Ivy & Nandinho – R$31 mil

12º lugar: Luana & Hadad – R$27 mil

13º lugar: Andreia & Nahim – R$6 mil

