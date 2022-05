Enquete Power Couple: qual casal deve ser o próximo eliminado (26/5)

Tem DR vindo por aí em mais uma semana no reality de casais da Record. Na próxima quarta-feira, 25, os competidores se reúnem na sala da mansão Power para formar a terceira berlinda da competição. Qual dos onze pares deve ser o próximo a dizer adeus na quinta, 26? Vote na enquete Power Couple.

Acompanhe a formação da DR e a votação em tempo real no DCI.

Enquete Power Couple

Enquete Power Couple: qual casal deve ser o próximo eliminado João Hadad e Luana Andrade

Michele Passa e Bruno Passa

Mussunzinho e Karoline

Ivy Moraes e Fernando

Cartolouco e Gabi

Hadson Nery e Elizabeth

Baronesa e Rogério

Pe Lanza e Anne

Nahim, cantor, e Andreia Andrade

Adryana Ribeiro e Albert Bressan

Brenda Paixão e Matheus Sampaio Vote

Power Couple 2022 participantes: quem ainda está no programa?

Onze casais ainda disputam o prêmio que pode chegar ao valor de R$1 milhão. Apenas o casal escolhido pelo público na grande final leva o saldo acumulado na conta.

João Hadad, ex-De Férias com o Ex, e Luana Andrade, publicitária;

Michele Passa, consultora de estilo e influenciadora digital, e Bruno Passa, oceanólogo e investidor;

Mussunzinho, ator, e Karoline Menezes, influenciadora digital;

Ivy Moraes, modelo e ex-BBB, e Fernando Borges, empresário;

Cartolouco, jornalista e ex-Fazenda, e Gabi Augusto, CEO da Não Não Produções e influenciadora digital;

Hadson Nery, treinador de futebol e ex-BBB, e Elizabeth Fagundes, preparadora física;

Baronesa e Rogério, pais de Mc Gui e empresários;

Pe Lanza, cantor e ex-vocalista do Restart, e Anne Duarte, trabalha com marketing;

Nahim, cantor, e Andreia Andrade, empresária;

Adryana Ribeiro, cantora e ex-vocalista do grupo Adryana e a Rapaziada, e Albert Bressan, empresário;

Brenda Paixão e Matheus Sampaio, ex-participantes do Brincando com Fogo e influenciadores digitais;

Quem já saiu do Power Couple Brasil?

O primeiro casal eliminado foi Rodrigo Mila e Daiana Araújo. O casal recebeu o menor percentual de votos na enquete Power Couple e deixou o programa com apenas 22,28% da preferência do público. Eles disputaram a preferência do público contra Adryana e Albert, Nahim e Andreia.

Já na segunda DR do programa, Dinei e Erika deixaram a competição com apenas 18,20% dos votos. Já Matheus Sampaio e Brenda Paixão, e Rogério e Baronesa foram salvos pelo público com 49,60% dos votos e 32,20%, respectivamente.

Na primeira semana, não houve eliminação. Os jogadores participaram de algumas dinâmicas que valiam um carro 0km, e os vencedores foram Anne e Pe Lanza.

Qual o prêmio do reality?

O prêmio do Power Couple depende do desempenho dos casais das provas. O valor da conta conjunta, no final da competição, pode chegar até R$1 milhão.

Toda semana os jogadores participam das provas dos homens, das mulheres e dos casais. Eles apostam valores uns nos outros e dependendo do desempenho na competição, eles perdem ou ganham o dinheiro apostado. Assim, vão acumulando o prêmio em suas contas.

Há também prêmios extras durante o reality show, como o carro 0km que Anne e Pe Lanza ganharam na primeira semana de competição.

Qual é o casal favorito do Power Couple?

O casal favorito do Power Couple é Brenda Paixão e Matheus Sampaio. Em consulta realizada na enquete UOL nesta terça-feira às 20h40, os influenciadores digitais lideram a votação dos mais queridos com 77,29% da preferência do público.

A diferença para o segundo lugar é ampla. Adryana Ribeiro e Albert Bressan estão na segunda posição, mas com 10,10% dos votos. Quem fecha o top 3 é Baronesa e Rogério, com 5,07%.

O Power Couple Brasil tem duração média de dois meses e meio e deve terminar em meados de julho, quando o público escolherá os campeões.

+ Power Couple passa no domingo? Veja a programação do reality