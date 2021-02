Entenda o significa ‘animosidade’, palavra usada por Karol Conká

Após bater recorde de rejeição e ser eliminada do Big Brother Brasil 21 com 99,17%, Karol Conká afirmou que grande parte dos seus erros estariam ligados a sua animosidade. A cantora afirmou que entendia a rejeição do público e que teria que tratar seu jeito com terapia do lado de fora.

O discurso de sua saída foi muito comentado, porém muita gente ficou sem saber o significado de animosidade e foi à internet pesquisar.

O que é animosidade?

Segundo definição do dicionário Houaiss da língua portuguesa, a palavra animosidade significa vem do latim animositas, que significa coragem. Pode ser usada para expressar disposição ou determinação diante de obstáculos e perigos. Ou até mesmo audácia, coragem ou ousadia. Também pode significar má vontade, rancor, aversão ou ardor e calor em meio a um debate ou polêmica.

Sinônimos de animosidade?

A palavra pode ter alguns sinônimos a depender do sentido que ela tiver em uma frase e contexto. Alguns exemplos são: rancor; coragem; polêmica; rancor; fervor; veemência; arrojo, entre outros.

Animosidade na Bíblia?

Em algumas versões da Bíblia Sagrada, a palavra animosidade aparece pelo menos duas vezes em dois versículos. São eles: 2 Coríntios 12, na versão católica com cabeçalhos, que diz “De fato, receio que, quando aí chegar, eu não os encontre do jeito que eu gostaria de encontrá-los, e que vocês, por conseguinte, me encontrem do jeito como não gostariam. Tenho receio de que entre vocês haja discórdia, inveja, animosidade, rivalidade…”. E em Timóteo 2:8 “Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade.”.

- PUBLICIDADE -

No caso do livro religioso a expressão tem sentido negativo e significa rancor, ressentimento, má vontade.

Reações nas redes sociais

Após a fala de Karol Conká, as pessoas se manifestaram sobre o discurso e se perguntaram o seria a palavra animosidade, outros brincaram com a expressão também. Inclusive personalidades famosas foram às redes sociais questionar seu significado. Na noite de ontem, momento da eliminação, o termo entrou para os Trendding Topics do Twitter. Confira algumas reações dos internautas.

Se um dia eu fui filho da puta com alguem a culpa foi da minha animosidade #bbb21 — PEDRAO modo #BBB21 (@Itspedrito) February 24, 2021

animosidade é a nova desculpa do século #RedeBBB — GKAYnoBBB (@gessicakayane) February 24, 2021

gnt q q é animosidade — Luísa Sonza 🥵😌 (@luisasonza) February 24, 2021

- PUBLICIDADE -

karol conká: “eu tenho problema com a animosidade” mari gonzales: “o que é limosidade karol?” pic.twitter.com/LylYPFfjA6 — kaique brasileiro (@kkkkkkaique) February 24, 2021

Eu ouvindo a Karol falar Animosidade pela milionésima vez! #BBBB21 pic.twitter.com/LdrydD1BwK — Leo Harry (@potherzinho) February 24, 2021

Eliminação de Karol Conká

Karol Conká foi eliminada do Big Brother Brasil de 2021 com recorde de rejeição: 99,17%, o maior até agora. A trajetória da cantora no reality show da Globo foi marcada por polêmicas, e do lado de fora também.

Ao encontrar Tiago Leifert no ao vivo, após a saída da casa, Karol Conka disse reconhecer os erros durante sua estadia na casa. Ela citou os conflitos com Lucas Penteado e Carla Diaz, foi quando então usou o termo “animosidade”.

- PUBLICIDADE -

O primeiro paredão do BBB 21 foi disputado entre Rodolffo, Sarah e Kerline, que acabou levando a pior ao receber 83.5% dos votos do público.

O segundo eliminado foi Arcrebiano. O participante deixou a casa com 64,89% dos votos. Gilberto teve 1,88% dos votos e Juliette, 33,23%.

No terceiro paredão, Nego Di recebeu 98,76% dos votos – recorde rejeição. Sarah e Fiuk receberam 0,37 e 0,87% das intenções, respectivamente.