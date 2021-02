BBB21: taróloga revela quem vai ser o campeão do Big Brother Brasil

Quem vai vencer o BBB21? Essa pergunta é feita o tempo todo, independentemente de a temporada estar no começo ou próxima de sua grande final, já que essa dúvida é comum quando acompanhamos um reality. Por isso, o Jornal DCI conversou com Tecah Titton, numeróloga cabalística e taróloga, para analisar os participantes e descobrir quem tem mais chances de levar o prêmio de R$ 1,5 milhão.

Para a análise, a taróloga levou em conta dois dos 6 principais números que cada indivíduo carrega: número de destino e número expressão.

Como funciona? Segundo Tecah, o número de destino é calculado a partir da data de nascimento; ele descreve as influências na personalidade, oportunidades e os obstáculos que uma pessoa irá encontrar ao longo da sua vida. Além de indicar as alternativas disponíveis e o provável resultado de cada uma delas, definindo assim o caminho e o lugar no mundo.

Já o número de expressão é calculado a partir da soma de todas as letras do nome; aqui é apresentada a maneira como o ser humano interage com outro, dizendo quais são seus verdadeiros talentos e qual a melhor forma de expressá-los.

Karol Conká pode ganhar o BBB21?

“Apesar de disfarçar muito bem, a Karol tem complexo de inferioridade, frustra-se facilmente, e por isso vai procurar sempre a justiça. Mas a justiça é do seu jeito e e ela se acha perfeita nisso. Para continuar na casa e ganhar o jogo, ela vai precisar de paciência, tolerância, equilíbrio e planejamento”

A curitibana tem chance de vencer o BBB21? De acordo com a numeróloga, isso só será possível “se ela conseguir não ser a chata, a insuportável”, crava a numeróloga.

nº Destino: 9

nº Expressão: 8

Arthur

Segundo a análise de Tecah Titton, Arthur é alguém que não consegue se aquietar e age por impulso. “Exagerado nos sentimentos, gosta de ajudar aos outros, mas quer que todos sejam gratos”, disse a taróloga, que completou: “vai procurar nas amizades uma aliança. Para continuar na casa e ganhar o jogo vai precisar ser leal, ser franco com as pessoas e principalmente medir as palavras”.

Tecah diz que Arthur precisará se ligar à espiritualidade: “se não faltar a paciência e usar de suas experiências, tem chance de ser um dos finalistas”.

nº Destino 5

nº Expressão 3

Caio

Para a numerologia, Caio é uma pessoa exigente, que sabe o que quer e por isso vai procurar dominar as situações. “Para continuar na casa e ganhar o jogo, ele vai precisar sempre ter um plano B para tudo”. A numeróloga contou que seguindo o Tarot, Caio precisará se colocar melhor junto a casa e que não consegue ver o fazendeiro indo para a final do BBB21.

nº Destino 7

nº Expressão 1

Carla Diaz

“A Carla acredita que as coisas não vem facilmente, por isso ela vai procurar organização e disciplina. Para continuar na casa e ganhar o jogo, a atriz vai precisar ser flexível e aprender a conviver em equipe – apenas dessa maneira ela ganhará a confiança das pessoas”, analisou Tecah.

Carla Diaz vai vencer o BBB 21? “Ela vai precisar rever e planejar os próximos passos. Não vejo chance de avançar no jogo”.

nº Destino 4

nº Expressão 5

Camilla de Lucas pode ser finalista do BBB21?

Camilla de Lucas tem chances de ser uma das finalistas. “Por ser uma pessoa forte, com muita aptidão à liderança, vai procurar abrir o caminho, vai competir mesmo que seja à força. Para continuar na casa e ganhar o jogo, a youtuber vai precisar conquistar a confiança das pessoas e entender que mesmo sendo um jogo individual, é importante trabalhar em equipe para atingir seus objetivos”.

De acordo com o Tarot, Tecah disse que Camilla tem chance de virar o jogo e se tornar uma das finalistas do BBB21, no entanto, para isso a influenciadora digital precisa se impor mais.

nº Destino 1

nº Expressão 7

João Luiz

De acordo com a taróloga, João é uma pessoa com metas definidas e por isso tem a tendência de se tornar “chato” e de difícil convivência, o que pode resultar no isolamento do brother do BBB21: “o conselho é procurar no equilíbrio a harmonia. Para continuar na casa e ganhar o jogo será preciso abolir as críticas e os julgamentos, além de trabalhar em equipe”.

Análise pelo Tarot: “ele vai precisar enxergar de forma diferente o jogo e a casa. Ele consegue, se quiser e entender o jogo, ir muito longe na disputa”.

Pocah

nº Destino 5 – nº Expressão 6

O que Pocah precisa para ganhar o BBB21: “é uma pessoa com muita vitalidade, não gosta de coisas paradas, mas age por impulso, exagera nos sentimentos, gosta de ajudar os outros, mas quer que todos sejam gratos. Vai procurar na família, no grupo de amigos da casa, o amparo e o equilíbrio. Para continuar na casa e ganhar o jogo deverá concentrar sua energia em si mesma e não se preocupar com o que as outras pessoas dizem ou fazem”.

Pelo Tarot: “ela vai precisar ter foco e concentração no jogo, para chegar na final vai precisar se posicionar na casa”.

Arcrebiano

“O Arcrebiano é muito sentimental e confia demais nas pessoas (nas aparências). Por ter complexo de inferioridade, vai procurar ser popular, generoso e amigo de todos. Para continuar na casa e ganhar o jogo, ele vai precisar ser menos vingativo, crítico ou exigir que suas opiniões sejam aceitas a qualquer custo”, analisou a numeróloga.

A análise prevê que Acrebiano tenha uma estadia curta no BBB21“.

nº Destino 6

nº Expressão 9

Enquete BBB21: parcial indica Arcrebiano eliminado do reality

Nego Di

Sobre Nego Di no BBB21, Tecah avaliou: “por ser uma pessoa jovial, alegre, comunicativa e criativa, vai procurar ser um bom amigo, buscando a confiança e lealdade das pessoas porque na verdade se sente inseguro. Para continuar na casa e ganhar o jogo, deve não se importar com o que as pessoas dizem ou como elas se comportam. Concentrar toda sua energia para suas próprias atitudes e suas palavras”.

Pelo Tarot, Tecah disse que para Nego Di ser finalista do BBB21, o humorista vai precisar de muita flexibilidade em suas atitudes.

nº Destino 3

nº Expressão 6

BBB21 – Juliette pode vencer?

“A Juliette é uma das pessoas mais vulneráveis da casa e mais inocente, pois acredita nas pessoas sem analisá-las. Vai procurar ser amiga, ser popular, mas por pura insegurança e porque tem muitos tabus de si mesma para romper. Para continuar na casa e ganhar o jogo, a advogada precisará entrar no jogo e jogar como ‘gente grande’. É capaz, mas não se reconhece”, disse a numeróloga sobre a paraibana. No entanto, apesar de afirmar que Juliette é capaz, a taróloga disse que de acordo com o Tarot, a participante não vai permanecer por muito tempo no reality.

nº Destino 6

nº Expressão 9

Rodolffo

Segundo a taróloga, Rodolffo é alguém que gosta de liberdade, é sábio e muito altruísta, e que por isso vai procurar refletir muito e racionalizar as situações do BBB21: “para continuar na casa vai precisar se interiorizar (meditação), estabelecer um plano com base sólida e evitar o comodismo”.

Tecah revelou que de acordo com o Tarot o sertanejo tem chance de chegar à final do BBB21, mas antes precisa sair do muro e fazer escolhas.

nº Destino 22

nº Expressão 7

Lumena

“O que Lumena precisa para ganhar o BBB21? Por se sentir vulnerável, vai procurar desconfiar mais das pessoas, criticar e julgar mais as pessoas. Tudo isso acreditando que com esse comportamento os participantes vão pensar que ela é racional, forte e convicta em suas opiniões. Para continuar na casa e ganhar o jogo, a baiana vai precisar ser menos crítica, menos julgadora e entender que não é a pessoa mais correta e convicta da casa”.

nº Destino 6

nº Expressão 4

Viih Tube

Para Tecah, a youtuber Viih Tube tem grande chance de ser a vencedora da nova edição do reality show global. “Ela é uma pessoa que gosta de ver o grupo unido e valoriza muito o social, mas tem um outro lado dela que faz confusões e provoca discórdias entre as pessoas; Como ela conhece esses dois lados de si, vai procurar o equilíbrio. Para continuar na casa e ganhar o jogo vai precisar aprender a equilibrar esses dois lados e, se conseguir, terá uma grande chance de ser a ganhadora do BBB21″.

nº Destino 11

nº Expressão 6

Gilberto vai ganhar o BBB21?

“O Gilberto tem um aspecto da personalidade daqueles que começam muitas coisas e desistem no final. Vai procurar ser aceito porque sabe que só assim poderá chegar no final. Para continuar na casa e ganhar o jogo vai precisar buscar em si o equilíbrio dos seus medos, suas frustrações e, inevitavelmente, ser mais prático”.

Segundo o Tarot: “ele vai precisar ter paciência, tolerância e saber esperar para agir na hora certa dentro da casa. Acredito que ficará mais tempo na casa do que ele mesmo acredita”.

nº Destino 5

nº Expressão 9

Projota

“É extrovertido, comunicativo e vai procurar ganhar popularidade na manipulação dos colegas do grupo. Para continuar na casa e ganhar o jogo, ele vai precisar não ser dispersivo, ter coragem de usar as palavras para enaltecer as pessoas e não para destruí-las”, disse Tecah sobre o cantor.

De acordo com a análise do Tarot, Tecah disse que Projota vai precisar usar a inteligência e sua experiência de vida para lidar com as pessoas da casa, mas afirma que ele não deve chegar à final do BBB21.

nº Destino 3

nº Expressão 5

Thaís

“A Thaís é alegre e expressiva, mas criou um personagem oposto a sua personalidade e pode quebrar a cara por esse comportamento no BBB 21. Para continuar na casa e ganhar o jogo, ela terá que ser honesta consigo mesma, se adaptar aos costumes da casa e sociabilizar”, disse a taróloga, que também falou: “ela consegue virar o jogo desde que use sua inteligência e razão, se não for honesta consigo mesma não chega na final”.

nº Destino 3

nº Expressão 5

Fiuk

nº Destino 9 – nº Expressão 4

“Apesar de não parecer, ele tem complexo de inferioridade, é preconceituoso consigo mesmo e terá uma tendência muito forte de se isolar. É no isolamento que consegue refletir, pensar, rezar e atingir o equilíbrio que precisa. Para continuar na casa e no jogo Fiuk vai precisar de coragem para encarar as pessoas e não desistir”, analisou a numeróloga. De acordo com o Tarot, Tecah revelou que não o vê chegando à final do BBB21.

BBB21 – Sarah pode ser a campeã

Uma das favoritas do público até o momento por sua personalidade de jogadora, a taróloga diz que Sarah não se deu conta de seu potencial e que pode ser a grande vencedora da temporada. “Ela pode usar o dom das palavras para persuadir e envolver o público. Para continuar na casa e ganhar o jogo vai precisar ser mais flexível no aspecto de conviver em grupo. Se souber equilibrar, é uma grande candidata de vencer o BBB21″.

nº Destino 3

nº Expressão 3

Quem deve chegar à final do BBB21?

Tecah montou um ranking dos participantes com mais chance de chegar à final do programa de acordo com a análise numerológica e o direcionamento do Tarot. “Lembrando sempre que as ferramentas aqui utilizadas apontam tendências de comportamento, mas jamais podem interferir no livre-arbítrio de cada um no jogo e na vida”, disse a taróloga.

1- Sarah

2- Viih Tube

3- Projota

4- Thaís

5- Arthur

6- Karol

7- Camila

8- Caio

A taróloga e numeróloga que analisou os participantes do BBB21 à pedido do DCI oferece atendimento e cursos. Confira o trabalho de Tecah Titton no Instagram @tittonteca.

