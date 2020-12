A Fazenda 12: ex-peões recebem resultados de testes de covid-19

Em breve ex-participantes de A Fazenda 12 irão voltar ao confinamento para participar da última festa do reality show rural. Os ex-peões foram confinados novamente em um hotel, assim como antes da estreia do programa, para ficarem de quarentena e não correrem o risco de infectar nenhum participante. Todos fizeram testes de covid no fim de semana e receberam os resultados nesta segunda-feira (7).

Ex-peões foram testados para covid-19

Já tradição no reality show rural, na última festa do programa, os eliminados da temporada retornam ao confinamento para participar da comemoração. Nos anos anteriores era necessário apenas que os ex-peões comparecessem, no entanto, em 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus, a produção de A Fazenda 12 precisou pensar em novas estratégias de como fazer isso acontecer.

Os ex-participantes que retornarão para a grande e final festa então foram novamente confinados. Todos estão em um hotel, sendo vizinhos de quarto uns dos outros para completar o número de dias necessário em quarentena para que ninguém infecte ninguém durante a festa de A Fazenda 12.

Todos então fizeram testes para saber se estão com o covid-19 ou não. Na manhã de ontem, segunda-feira (7), Lucas Cartolouco, quarto eliminado de A Fazenda 12, publicou um story no Instagram sobre o assunto. O jornalista esportivo ainda não tinha recebido seus resultados e estava preocupado: “bom dia, acabei de acordar, mas estou tenso, os resultados dos exames estão saindo agora, mas não saiu o meu ainda. Mas sei lá né, vai dar tudo certo”.

Ex-participantes de A Fazenda 12 comemoraram resultados de exames

Pouco depois de publicar no Instagram que estava preocupada com os resultados dos testes, Lucas Cartolouco publicou um vídeo comemorando. “Deu negativo! Vamo!”, gritou. O ex-peão saiu do quarto e chamou por Lucas Maciel, que também comemorava o resultado negativo de seus testes.

JP Gadelha, o segundo eliminado de A Fazenda 12 também publicou um vídeo comemorando. “Covid negativo. Pai tá livre”, comentou. Também em vídeo, Luiza Ambiel comemorou: “meu exame deu negativo, pelo menos uma notícia boa né”.

Os ex-participantes de A Fazenda 12 que estão em pré-confinamento ainda não podem ter contato físico, Carol Narizinho explicou um pouco sobre o assunto e comentou em seus stories: “produção passou aqui e falou que não estou com covid. Estamos liberados, mas não liberados para fazer o que quiser. Podemos ir na frente, na varandinha, na frente do nosso quarto, de máscara. Não pode ir lá, na varanda do outro quarto, a gente não pode se beijar, se abraçar”.

“E detalhe, três idas na varanda por dia, durante 15 minutos no máximo. Só para pegar um solzinho. A gente não pode ficar ali batendo papo. Só depois, a gente vai fazer outro exame, essa semana, e daí sim a gente vai estar seguro para ter mais contato. Porque assim, a gente fez esse teste agora, só que se alguém pegou na sexta-feira (5), antes de vir para cá, aí esse teste que foi feito sábado de manhã (6) não acusa. Por isso temos que ter ainda esse cuidado”, completou a quinta eliminada de A Fazenda 12.

DEU NEGATIVO PARA TODO MUNDO!!!! pic.twitter.com/97WnDMEuUN — Cartolouco 🎩 (@Cartolouco) December 7, 2020

o exame do jp deu negativo, que sabor pic.twitter.com/XuWcEklDMz — ma ri. (@acostumadinha) December 7, 2020

o exame da luiza deu negativo pic.twitter.com/G042uyyo4X — ma ri. (@acostumadinha) December 7, 2020

Lucas e cartolouco deu negativo pelo jeito e já estão nos corredores 😂🆘 pic.twitter.com/c6Th6OIuut — INFO Sterella | ᵀˢ (@bsSterella) December 7, 2020

