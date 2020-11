A Fazenda 12: ‘final dos sonhos’ do público do DCI é entre Jojo e Biel

Os peões de A Fazenda 12 foram desafiados pelo TikTok e cada um revelou como seria sua ‘final dos sonhos’. O Jornal DCI desafiou o público com o mesmo questionamento e Jojo Todynho e Biel acabaram sendo os mais votados. Confira:

Qual a sua final dos sonhos de A Fazenda 12? Biel e Jojo foram os mais votados em enquete

O público do DCI votou na enquete “Qual a sua final dos sonhos?” e o resultado foi um empate nas primeiras posições. Jojo e Biel ficaram com 25% dos votos cada. Parece que os fãs de A Fazenda 12 realmente querem um embate da dupla.

Em terceiro aparece Tays Reis, namorada de Biel em A Fazenda 12, com 9% dos votos. O quarto e quinto lugar da lista são ocupados por Lipe Ribeiro, que somou 8% do favoritismo dos leitores, e Raissa Barbosa, com 7% dos votos.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Na lanterna da nossa enquete aparece Lucas Maciel, com apenas 1% dos votos.

Qual a final dos sonhos dos peões?

Jojo Todynho gravou vídeo apenas com Mateus Carrieri, a peoa disse que queria Victória em sua final, mas a peoa já saiu do jogo

Juliano Ceglia, novo eliminado de A Fazenda 12 , escolheu Mateus e Biel

, escolheu Mateus e Biel Lidi Lisboa escolheu Lucas Maciel e Lipe Ribeiro

Mariano escolheu Jakelyne e Lipe

MC Mirella disse que sabia que devia escolher dois participantes, mas que a essa altura do jogo não tinha mais duas pessoas, então levou apenas Stéfani

Raissa escolheu Stéfani e Lucas

Jakelyne escolheu Mariano e Tays Reis

Lucas “burlou” o desafio e levou Lidi, Lipe, Raissa e Stéfani para sua final dos sonhos

Tays escolheu Jakelyne e Biel

Os vídeos das finais dos sonhos de Biel, Stéfani, Lipe e Mateus não foram publicados na conta oficial do reality show rural no TikTok.

Juliano foi eliminado de A Fazenda 12

O mais novo peão a se despedir de A Fazenda 12 foi Juliano Ceglia, o peão teve menos votos que Mateus Carrieri e Tays Reis e se tornou o oitavo eliminado da temporada.