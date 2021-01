Amor de reality: Mariano pede Jakelye em namoro no réveillon

O sertanejo Mariano (34) pediu oficialmente em namoro à modelo Jakelyne Oliveira (27).Tudo aconteceu na virada do réveillon e o galã ex-Fazenda 12, aproveitou a data especial para declarar a colega e affair de confinamento no reality da Record TV.

Mariano, que faz dupla com Munhoz, aproveitou a virada de ano e pediu a Miss Brasil 2013 em namoro nos primeiros segundos de 2021. O casal, que se conheceu no reality A Fazenda 12, comandado pelo apresentador Marcos Mion, passou a noite de réveillon em Florianópolis, Santa Catarina, com amigos.

Como foi o pedido de namoro de Mariano e Jakelyne?

Através da rede social do Instagram, a ex-Fazenda Jakelyne Oliveira, disse que o pedido aconteceu logo que acabou a contagem regressiva para a meia-noite. “Ele esperou o cinco, quatro, três, dois, um para falar: ‘Quer namorar comigo?'”, contou ela, em vídeo feito por um dos amigos que estava no local. Ao completar, ela disse: “Então é isso, gente”.

Em tom de brincadeira, Mariano perguntou: “O que eu sou seu?”, “Namoradis”, respondeu Jakelyne, dando risada, e relembrando a brincando que o cantor fazia no reality, quando se referia aos dois.

Veja o vídeo:

Ano novo de Mariano e Jakelyne

Através das redes sociais, Jakelyne Oliveira postou uma foto com o look branco para passar o ano novo. Na legenda, a modelo escreveu: “Feliz ano novo meus cristais, obrigada por estarem ao meu lado e tornarem esse ano tão especial. Que 2021 seja um ano de muita paz, amor, prosperidade e saúde !!”.

O sertanejo Mariano também compartilhou uma foto para celebrar a chegada de 2021. Mas, o cantor escolheu estar ao lado da amada para a ocasião. Na legenda, ele escreveu: “Verificado. Feliz ano novooooooooooooo !!!! Que Jesus está sempre na vida de vcs. Meu presente”.

A Fazenda 12

Mariano e Jakelyne protagonizaram momentos de romance dentro do confinamento rural do reality da Record TV. No entanto, quando o assunto era relação fora do confinamento, o cantor sempre dizia que não sabia se iria continuar – também por conta da rotina de shows que tem.

