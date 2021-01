De biquíni, Marília Mendonça exibe barriga chapada no 1ª dia de 2021

Marília Mendonça, de 25 anos, chamou atenção nas redes sociais ao posar para o primeiro clique de 2021, com o corpão todo em forma. A cantora sertaneja que passou por uma reeducação alimentar nos últimos meses, investindo em exercícios físicos, exibiu o resultado do corpão da melhor forma possível, no primeiro dia do ano.

Marília Mendonça perdeu mais de 20 kg com dieta

No começo do mês passado, Marília mostrou o corpo físico após perder mais de 20 kg. Seguindo uma dieta – que tem até 16 horas de jejum, a cantora impressiona com as curvas no registro da praia, no primeiro clique da rainha da sofrência em 2021.

Depois de passar alguns meses se dedicando aos exercícios e alimentação, a cantora da sofrência exibiu o resultado em seu corpo sequinho e em dia. Com sua nova rotina de vida, a artista chegou a eliminar mais de 20 quilos. O registro foi feito direto da praia de Salvador, onde a cantora está com o filho Léo e o namorado, o sertanejo Murilo Huff.

Nos comentários, a rainha da sofrência escreve: “2021 (acabou as ideias de legendas)”. Nos comentários, fãs e seguidores impressionaram com a boa forma da sertaneja e não pouparam elogios. “Que abdômen é esse?”, comentou um. “Perfeita”, disse outro. Com a barriga de fora, Marília Mendonça surge com um look todo branco, composto por biquíni e camisa.

Réveillon da cantora

Na noite de réveillon, a cantora sertaneja também mostrou seu look para a chegada de 2021. A loira escolheu um vestido branco com bordados coloridos para abrilhantar o último dia do ano. Através da rede social do Instagram, a Marília surge em foto de corpo inteiro e escreve começa o ano novo com uma mensagem para seus seguidores. “Um feliz ano novo pra todos vocês. Gostaria de agradecer a Deus, grandiosamente por minha vida, por minha saúde e da minha família e de vocês que me acompanham. Obrigada pelo carinho de todos vocês, nesse ano que foi tão difícil pra tanta gente! Entrego nas mãos de Deus o dia de amanhã. Dessa vez, sem pedidos por aqui, só gratidão! Respirar fundo e agradecer!!! Muito obrigada!!!”, escreveu na legenda Marília Mendonça.

