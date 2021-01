Gracyanne Barbosa começa 2021 fazendo o que mais ama e vira meme

Gracyanne Barbosa, de 37 anos, começou o ano de 2021 na malhação total. É isso mesmo, a musa fitness surgiu agachando e levantando peso com halteres logo nos primeiros segundos do ano. A situação pra lá de inusitada chamou atenção dos internautas e a esposa de Belo, de 46 anos, acabou virando meme.

Gracyanne Barbosa vira meme

Através da rede social do Instagram, a influenciadora fitness publicou um vídeo em que aparece com o marido, o cantor Belo, e amigos comemorando a chegada de 2021. No entanto, o vídeo bastante inusitado, é feito logo após a contagem regressiva, e nele, Gracyanne Barbosa surge levantando peso com halteres, mostrando que não tem hora ruim para malhar quando se gosta do que faz.

Mas, a cena onde revela a modelo fazendo o que mais ama – que é malhar – causou gargalhadas nos internautas. Isso porque, o momento do exercício foi realizado logo nos primeiros segundos de 2021, arrancando boas risadas e gerando meme na internet. Em um momento do vídeo, Gracyanne tira o blazer branco que vestia para o réveillon, para então começar o ano com o pé direito, ou melhor, com muito levantamento de peso.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Cercada de amigos, familiares e do maridão, o cantor Belo, a influenciadora fitness celebrou a chegada do ano novo com o que mais ama fazer na vida. Durante a contagem regressiva da virada do ano, o cantor parece se aproximar de Gracy para dar um beijo. Mas ela olha para a câmera, pega seu equipamento de musculação e começa a levantar o peso, na maior tranquilidade.

Veja o momento inusitado:

Na legenda, Gracyanne Barbosa escreve: “Desejo a todos muita união, amor, empatia, felicidade, saúde, a nossa vacina e lógico, muito treino e foco. Eu já começo o ano agachando”.

Como foi a repercussão na web?

Como tudo que cai na internet tem grandes chances de virar meme, não poderia ser diferente com a modelo fitness. Na rede social do Twitter, muitos internautas soltaram começaram o ano soltando o riso com a peripécia de Gracyanne Barbosa. Rapidamente, a musa foi bombardeada com memes na web, viralizando com vídeos, figurinhas, fotos, montagens e gifs de piadas. A disposição da morena, deve ter chamado atenção do pessoal que começou o ano na promessa fitness. Ta aí a inspiraçõa, Gracyanne Barbosa.

rindo que o belo só queria uma bitoquinha e a gracyanne DO NADA lança um agachamento 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 https://t.co/A0yY0apJL4 — Lie (@boralais) January 1, 2021

2021 já começou no saldo positivo com esse vídeo da gracyanne malhando aos 6 primeiros segundos do ano pic.twitter.com/Qkme4v6LlW — Joleana (@juzao) January 1, 2021

A Gracyanne virou o ano levantando PESO absolutamente do nada pic.twitter.com/zV16VHj2FW — Pedro Machado (@pegoncalves) January 1, 2021

Kkkkkkkkkkkkkkkkkk o belo querendo beijar a Gracyanne e ela levantando o peso 🗣🗣🗣 https://t.co/rPQUmw7IQG — Maximoff15.☂️❄️ (@Maximoff151) January 1, 2021

Veja também:

Saiba tudo sobre o namoro de Erika Januza e filho de Carol Nakamura

Veja os melhores looks das famosas no réveillon de 2020

Mayra Cardi chora e apoia a influencer Pétala Barreiros

Estrela de Queer Eye: Jonathan Van Ness anuncia casamento surpresa

Famosas mostram tendência de amarração dos biquínis