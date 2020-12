BBB 20: Programa é o mais buscado em 2020 pelo Google

Segundo o Google, o ‘Big Brother Brasil’ foi o programa mais buscado do ano com o BBB 20. O reality que conta com a direção de Boninho também registrou uma alta audiência.

BBB 20 e recordes

Em uma edição do BBB 20 que provou seu sucesso, o programa da Globo bateu vários recordes. Além da maior busca no google, nas redes sociais, o reality bombou no Twitter, sendo o ‘BBB’ mais pesquisado de toda a história do programa.

Além disso, o paredão formado por Manu Gavassi, Felipe Prior e Mari Gonzalez, foi o maior em termos de votos. Em uma disputa acirradíssima entre a ‘Tropa Prior’ e os fãs de Manu votaram. Surpreendendo, esses votos chegaram a 1.532.944.337, um recorde na história do reality global.

A final do BBB 20 foi formada pela cantora Manu Gavassi, a influencer Rafa Kalimann e a vencedora, Thelma Assis.

Quem deve estar no BBB 21?

Depois da bem sucedida ideia de reunir anônimos e famosos, Boninho avisou que na 21ª edição do programa, fará o mesmo. Chegando perto da estreia, surgiram alguns possíveis nomes de quem estará no programa. Dentre eles estão: Andressa Urach, Gabriela Pugliesi e Mariana Rios. Mas a última chegou a negar sua participação. A expectativa para saber quem serão os famosos a entrar no reality já é grande entre os internautas.

Próxima edição supera faturamento do BBB 20

Até o momento, não é apenas o BBB 20 que acumula recordes, a próxima edição já promete ser um sucesso tão grande quanto a deste ano em faturamento. Os patrocinadores aumentaram para a próxima edição. Sendo assim, já foram confirmadas 10 marcas, 4 a mais do que no BBB 20.

Dentre as marcas estão: Americanas, Amstel, Avon, C&A, McDonalds, P&G, PicPay, Seara, Above e Organnact. Cada cota pode parar até R$78 milhões. No total foram R$ 400 milhões no caixa do programa, enquanto o lucro estimado é de R$522,350 milhões de reais.

Quando começa o BBB 21?

O reality já tem data para começar e terminar. Diferente das edições anteriores, o programa terá 100 episódios. Neste sentido, o programa começa dia 25 de janeiro e irá acabar dia 4 de maio. Por causa do sigilo em contrato, eles devem ficar 14 dias confiados, antes da estreia.