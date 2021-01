BBB Itália: saiba como votar no paredão gringo

O Big Brother não é sucesso apenas no Brasil, o reality ganhou o público na Itália, e já está na sua 5ª temporada do ‘Grande Fratello’. Nesta edição, a participação da brasileira, a modelo Dayane Mello, fez os brasileiros começarem a votar pela representante no país europeu. Saiba como votar!

Como votar no BBB Itália?

Com toda a repercussão de Dayane Mello e ataques que a modelo sofreu, muitos brasileiros começaram a procurar o site para poder votar no BBB Itália, o ‘Grande Fratello’.

Embora o site não seja brasileiro, ele pode ser acessado com facilidade. Para votar é simples, basta entrar no seguinte link: https://www.grandefratello.mediaset.it/. Logo na home, clicar na opção “televoto”, na parte superior direita da página.

Ao abrir a página, estará escrito “chi vuoi salvare?”, que traduzindo para o português, significa “quem você quer salvar?”. Abaixo da pergunta existem vários ícones com as fotos dos confinados que estão no paredão.

Para conseguir clicar e votar, é preciso fazer um login no site do Grande Fratello. Existem dois meios de acesso: uma é por e-mail e outra pelo Facebook. Fazendo isso, após colocar alguns dados, já é possível votar no candidato preferido e confirmar a escolha no final da página em “vota”.

Como é o paredão do BBB Itália?

Diferente do BBB no Brasil, o ‘Grande Fratello’, como é chamado reality na europa, tem regras diferentes de formação. Durante o programa, os participantes podem ser pegos de surpresa com paredões fora do dia programado.

As eliminações acontecem geralmente às segundas-feiras e a quantidade de pessoas no paredão pode variar, diferente do BBB no Brasil, em que não se passam de quatro brothers na berlinda.

Nesta semana, estavam Dayane Mello, Tommaso, Stefania, Maria Teresa, Andrea Zenga, Samantha, Giulia, Mario e Rosalinda no paredão do BBB Itália.

Mario Ermito foi o eliminado nesta segunda-feira (11), e atravessou o que o reality chama de “porta vermelha”, sendo eliminado pelos votos do público.

Dayane Mello, do BBB Itália, ganha mutirão de votos

A brasileira Dayane Mello, de 31 anos, é uma das fortes concorrentes para vencer o BBB Itália. Firme na competição, ela tem incomodado os seus colegas de confinamento, que passaram a atacá-la. Dentro da casa ela foi alvo de xenofobia e recebeu até mesmo críticas machistas.

Após uma das festas, o participante Francesco Oppini, criticou o comportamento da modelo. Ele afirmou que Dayane “seria estuprada” em Verona, e ainda disse que “em uma festa com ela e meus amigos seria um desastre”. O caso revoltou a internet, e ela ganhou ainda mais apoio dos fãs.

Desde o episódio, ela continuou a sofrer ataques no programa. Mas apesar de ser excluída na casa, ela conquistou o público, e principalmente os brasileiros já têm feito mutirões para ajudar Dayane a permanecer no BBB Itália e deixado seus “televotos” na modelo.

Dayane Mello pede para tocar Anitta em uma das festas do BBB Itália. Em uma das noitadas que aconteceu recentemente, ela quis que os colegas escutassem a música brasileira. Pensando nisso, a modelo pediu para que a produção colocasse ‘Vai Malandra’ de Anitta, para dançar. Animada, ela rebolou com um dos colegas, e outros também se contagiaram com o funk. Será que a brasileira que é uma das favoritas do público levará o prêmio?