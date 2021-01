BBB 21: Boninho divulga piscina da edição em vídeo

Boninho não para de soltar spoilers sobre o BBB 21. Sejam eles grandes, como a revelação que a edição desse ano não contará com Casa de Vidro, ou insatisfatórios, como o vídeo revelado ontem pela produção do programa, o diretor está empenhado em interagir com os fãs do reality nas redes sociais e manter o nível de ansiedade alto em quem aguarda a edição. Na noite desta sexta-feira (8), o diretor da TV Globo publicou um vídeo mostrando uma piscina, provavelmente a da casa em que os confinados da temporada ficarão.

Piscina do BBB 21

No Instagram, Boninho fez uma publicação na noite de ontem, sexta (8). O diretor de TV postou um pequeno vídeo que mostrava parte de uma piscina. “Que tal um mergulho?”, escreveu Boninho.

O diretor da Globo marcou as contas oficiais do BBB 21, Rede BBB, Rede Globo, Globoplay, aplicativo para quem quer assistir o reality 24 horas, e o perfil da Multishow, que também tem momentos da programação voltados ao Big Brother Brasil. Em 2020, o canal musical ganhou um programa de entrevistas que sempre levava o eliminado da semana e exibia cerca de meia hora do pay per view após alguns programas ao vivo do reality show.

Boninho correu pra casa do #BBB21 e filmou a Grama + a Piscina. pic.twitter.com/eMG6ldLJhB — MattyBala (@MattyBala) January 8, 2021

Quando começa o Big Brother 2021?

Na tarde de sexta-feira, a produção do BBB 21 divulgou um vídeo de spoilers da temporada. Foi informado que o programa começará no dia 25 de janeiro e terá 100 dias no total, a maior duração de uma edição do reality brasileiro na história.

No entanto, uma coisa deixou a web intrigada. No final do vídeo, a frase “o jogo começa antes do play” apareceu, o que levou alguns fãs do programa a se questionarem se a temporada realmente começará no dia 25 ou se o reality começará exibir algo do BBB 21 antes da data de estreia.

