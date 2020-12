Anitta, Neymar eGusttavo Lima: veja as piscinas dos famosos

O verão já está aí e nada melhor do que aproveitar um dia quente na água fresca da piscina de casa, não é mesmo? Tem curiosidade sobre como é a piscina dos famosos? Confira:

Anitta – Piscina dos famosos

Durante seus momentos de malhação, e em algumas fotos compartilhadas no Instagram, a dona do hit “Vai Malandra” já mostrou como é a sua piscina em casa.

Neymar

As próximas imagens da nossa lista de piscina dos famosos são de uma mansão de Neymar que custou cerca de 7 milhões de dólares. Em março de 2020, o jornal Metrópoles publicou algumas imagens divulgadas da mansão em que Neymar estava passando a quarentena. A piscina é para ninguém botar defeito.

Rodrigo Faro – Piscina dos famosos

O apresentador da Record já compartilhou algumas fotos no Instagram aproveitando a piscina de sua mansão. E aí, o que achou?

Gusttavo Lima e Andressa Suita

O sertanejo é mais um para a lista de piscina dos famosos porque comprou uma mansão de dar inveja enquanto era casado com Andressa Suita. Hoje, após a separação, Gusttavo deixou a mansão e a modelo vive na casa com os filhos do casal.

Isis Valverde

A atriz global também já compartilhou nas redes algumas imagens da maravilhosa piscina que tem em casa.

