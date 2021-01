BBB 21: conheça Lucas Penteado, participante do ‘camarote’

Lucas Penteado é dos convidados do time ‘camarote‘ no BBB 21. Ele é ator, cantor, poeta, apresentador e muito mais. O paulista já atuou em novela da Globo e agora é um dos famosos da vigésima primeira temporada do Big Brother Brasil. Lucas foi o sexto membro do time ‘camarote’ a ser anunciado pela produção do programa, nesta terça-feira (19), dia da divulgação oficial da lista do elenco da temporada.

No vídeo de apresentação de Lucas Penteado, o ator contou que é animado e que pretende ser divertir muito no BBB 21: “sou um cara super alegre, divertido, estão colocando literalmente um maluco no pedaço”. Babu, participante da edição do Big Brother Brasil do ano passado, escreveu no Twitter que o ator paulista, agora oficialmente um participante do reality, é um ‘querido’.

Lucas Penteado é um querido! Esse ano a edição tá lotada de representatividade e isso dá um quentinho no coração sabe 🥰✊🏿#RedeBBB #BBB21 https://t.co/GEnUTPVdCw — Babu Santana (@BabuSantana) January 19, 2021

Lucas Penteado no BBB 21

Em entrevista ao portal oficial do reality, Lucas revelou que o prêmio de R$ 1,5 milhão já tem destino. O ator quer comprar uma casa para a mãe. “O principal, para mim, é comprar a casa da minha mãe. Significa muito comprar uma casa para ela não ter que viver de aluguel nunca mais”, contou.

Logo acompanharemos Lucas Penteado todos os dias no BBB 21, o paulista contou que é alegre, vai se divertir muito no reality e que não faz o tipo agressivo.

Quem é Lucas Penteado?

Com 24 anos, Lucas é do bairro Bixiga, de São Paulo. O jovem contou que sua grande paixão está na arte, área em que ele tem as mais diversas funções, além de ser ator, e já ter participado de produção da Globo, como a novela Malhação, em que interpretou o personagem Fio, temporada vencedora de um Emmy Internacional, Lucas Penteado, agora brother no BBB 21, também é cantor, poeta, MC, slammer, apresentador, diretor e dramaturgo. “Não me vejo trabalhando com nada que não seja ligado a isso”, disse à produção do programa.

Lucas também é envolvido em causas sociais, em 2015 ele era presidente do Grêmio Estudantil da Escola Estadual Caetano de Campos, localizada na praça Roosevelt. Ele foi um dos protagonistas do documentário que abordou a ocupação das escolas secundaristas de São Paulo em 2015. O ator foi uma das lideranças do movimento. As ocupações aconteceram em protesto a proposta de reorganização do ensino público na administração de Geraldo Alckimin, na época governador.

Lucas Penteado, convidado do camarote no BBB 21, também é conhecido pelo Slam Resistência, grupo que se reúne na Praça Roosevelt para fazer batalhas de rima.

Vocês tão ligados que o Fio, Lucas Penteado, agora BBB, era o presidente do Grêmio Estudantil da escola Álvaro de Campos, aquela da Praça Roosevelt, quando rolou as ocupações das escolas? Ele foi um dos líderes do movimento. Nessa foto, ele no TJ-SP. pic.twitter.com/NEidvxZ6eH — Demétrio Vecchioli (@Olhar_Olimpico) January 19, 2021

