BBB 21: entenda a divisão de grupos pipoca e camarote

O reality show BBB 21 estreia no próximo dia 25 de janeiro na Rede Globo. Até lá, vamos relembrar algumas novidades que aconteceram na edição passada, que teve como campeã a médica, Thelma Assis (36). Uma das surpresas que teve na casa, foi a divisão do grupo ‘Pipoca’ e ‘Camarote‘. Mas, você sabe o que significa os dois?

Fiuk é o primeiro participante confirmado para o ‘Camarote’.

BBB 21: Camarote X Pipoca

A disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão chama atenção tanto das pessoas da mídia quanto de pessoas do anonimato. Ainda mais quando se trata do reality mais famoso do Brasil e que pode render fama e muitos trabalhos na TV. O BBB 20 é um grande exemplo disso, pois nele, foi a primeira edição que teve participantes famosos e conhecidos pelo público junto com pessoas anônimas.

Separados por um muro, os participantes foram divididos por grupos de Camarote (pessoas famosas) e Pipoca (pessoas anônimas). Seguindo o sucesso da edição, o BBB 21 promete render fortes emoções, principalmente com o elenco do camarote, que já está sendo mais comentado nessas últimas semanas.

Relembre os participantes do Camarote

Os participantes do ‘Camarote’ do BBB 20 foram uma surpresa tanto para os outros confinados, quanto para os fãs do reality da Globo. Cantores, atores, influencers e mais. Esse foi o elenco famoso convidados da produção: Manu Gavassi, Bianca Andrade, Rafa Kalimann, Mari Gonzalez, Gabi Martins, Pyong Lee, Babu Santana, Lucas Chumbo e Petrix Barbosa.

Relembre os participantes da Pipoca

Já os participantes do grupo Pipoca, precisaram participar de uma seleção para conseguirem entrar na disputa. Depois de entrevistas, vídeos e tudo mais, a produção entrou em contato para confirmar a participação no reality. Os sortudos escolhidos foram: Flayslane, Thelma Assis, Giselly, Guilherme, Marcela, Lucas, Hadson, Felipe e Victor Hugo.

Quando começa o BBB 21?