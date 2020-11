BBB 21: Pedro Bial revela sua edição favorita do reality show; veja qual é

Pedro Bial falou sobre seu tempo como apresentador do Big Brother Brasil na TV Globo e revelou qual a sua temporada favorita do reality show. Durante a entrevista que concedeu, Bial foi questionado se integraria o elenco de uma edição do programa. Quem sabe o BBB 21? Confira:

Bial fala sobre sua temporada favorito do BBB

O BBB 21 logo estreará e o programa é sempre assunto quando Pedro Bial, ex- apresentador do reality show global, é citado. O jornalista falou recentemente sobre seu tempo no programa e foi questionado sobre sua edição favorita do Big Brother Brasil. “No [BBB] 5, com o Jean Wyllys e a Grazi Massafera, a gente percebeu… eu pelo menos me dei conta, que a gente estava vivendo um fenômeno da história da televisão. As ruas ficavam vazias, era que nem final de copa do mundo, dia de prova do líder, dia de paredão”, comentou o apresentador. Bial completou: “falei: ‘caramba, isso não é brincadeira’. No BBB 5 me caiu que aquilo era muito maior do que podia imaginar”.

A edição de 2020 do reality também foi icônica, será que o BBB 21 conseguirá superar?

Pedro Bial participaria do BBB 21?

Durante o bate papo, o entrevistado foi questionado se participaria de uma edição do programa, agora que celebridades também podem integrar o elenco da edição. “Se o Boninho te ligasse hoje. Sim ou não?”, perguntou Otaviano Costa. “Nem podendo”, respondeu, rindo. Bial também disse que se participasse, provavelmente não seria um bom jogador, apesar de conhecer profundamente o programa.

BBB 21 terá mesma dinâmica de edição anterior

O Big Brother Brasil 20 foi a primeira vez em que pessoas já conhecidas do público puderam participar do reality show. Antes, apenas anônimos podiam integrar o elenco do programa. Porém, a fórmula fez sucesso. Após uma temporada muito bem sucedida, a produção do reality revelou que o BBB 21 também contará com um elenco que mistura celebridades e desconhecidos do público.