BBB 21: relembre 6 casais que marcaram a história do reality

A formação de casais nos reality shows pode ser considerada uma estratégia de jogo por algumas pessoas. Para outras, é apenas o ciclo natural da vida em ação. De uma forma ou de outra, é fato que o público gosta mesmo é de uma história de amor. Enquanto não descobrimos qual será a do BBB 21, que tal relembrar alguns casais formados nas dições passadas do programa?

O DCI preparou uma lista com seis casais que começaram suas histórias de amor no BBB. Alguns deles levaram o romance para além do programa. Confira e relembre!

Sabrina Sato e Dhomini

Dhomini foi o grande vencedor da 3º edição do Big Brother Brasil, mas além do prêmio de R$500 mil, também conquistou o coração de Sabrina Sato.

Muita gente já até se esqueceu do romance entre os dois. Mas não, não foi um surto coletivo: esse casal realmnete aconteceu e ainda permaneceu junto por mais de um ano após a final do programa!

Atualmente, Sato é uma das apresentadoras da Record, emissora à frente de A Fazenda, outro reality de sucesso. Será que o BBB 21 é capaz de revelar mais alguma estrela?

Trisal no BBB 21? Relembre a história de Alemão, Fani e Íris

Se o público adora acompanhar um casal, o que dizer do TRISAL Diego Alemão, Íris e Fani? Dificilmente o BBB 21 irá nos estregar uma história de amor melhor que essa, então é bom relembrarmos.

O campeão da 7º edição do BBB acabou se envolvendo com as duas no período em que conviviam na casa mais vigiada do Brasil – aproveitou o clima de pegação com Fani, mas também se encantou com Íris.

A pergunta que rondava o imaginário dos telespectadores era qual das duas ele escolheria, mas o destino acabou escolhendo por ele: com a eliminação de Fani, Alemão acabou engatando um romance com Íris, que até sobreviveu alguns meses fora da casa.

Andressa e Nasser: a história que poderia virar filme

Se a história de algum dos casais do BBB tivesse potencial de se tornar um filme, a de Andressa e Nasser seria a escolhida.

Isso porque o brother afirma que se apaixonou por Andressa logo de cara, no primeiro dia na casa, quando abriu a porta para a morena de olhos claros.

Ela, que estava noiva quando entrou no Big Brother, acabou cedendo e o casal passou então a arrancar suspiros do público apesar das constantes brigas.

Andressa e Nasser chegaram juntos à final do BBB 13, onde o ex-vendedor se consagrou campeão. O relacionamento continuou e virou casamento aqui fora – os dois já comemoram 7 anos de relacionamento.

Daniel Saullo e Mariana Felício

Outro casal que construiu sua história para além das quatro paredes do reality foi Daniel Saullo e Mariana Felício.

Mas antes da vida de comercial de margarina que os dois levam hoje, com quatro filhos, o início do relacionamento foi bastante conturbado; Ainda durante o BBB 6, Daniel dispensou Mariana alegando que não buscava um relacionamento, e acabou beijando outra sister em uma festa na frente dela.

O público se compadeceu com o sofrimento de Mariana, e os dois envolvidos na ‘traição’ foram eliminados na semana seguinte. Do lado de fora, no entanto, o relacionamento com Daniel Saullo foi para frente, e o casal está junto até hoje.

Clara Aguilar e Vanessa Mesquita

O casal Clanessa com certeza foi um dos mais adorados pelo público. As sisters Clara Aguilar e Vanessa Mesquita, que venceu a edição de 2014 do BBB, viveram o primeiro romance LGBT do reality e receberam total apoio do público.

O relacionamento durou alguns meses após o fim do BBB, mas até hoje as duas mantém uma amizade bastante próxima. O público do BBB 21 fica na torcida por um casal tão icônico quanto esse pra gente shippar do lado de cá!

Gabi Martins e Guilherme: será que o BBB 21 vai ter mais um desse?

Gabi e Guilherme deram o que falar no BBB 20. O casal vivia em pé de guerra, com inúmeras discussões, desentendimentos e até mesmo a iminência de um triângulo amoroso com Boca Rosa.

No entanto, nos momentos de paz, a história de amor dos dois parecia ter saído diretamente de uma comédia romântica adolescente, principalmente pelo jeito meigo e infantil de Gabi.

Aqui fora o casal seguiu separado, e o lançamento de uma das músicas da cantora deu a entender que o término não foi muito amigável. Alguns meses depois, o casal foi visto viajando junto, mas ambos garantem que não reataram o relacionamento.