25 janeiro é a data escolhida e confirmada pela Globo para a estreia do BBB 21 na TV aberta. Mas, antes que o programa comece, na tarde desta sexta-feira (08) o canal já disponibilizou algumas novidades da atração aos fãs que estão na expectativa por mais uma temporada do Big Brother Brasil. Dentre algumas, o temido Big Fone, que vai voltar ao formato após pouco aparecer no BBB 20, e provas bate-e-volta.

Como será o Big Fone no BBB 21?

Uma das dinâmicas mais adoradas pelo público do BBB 21, o Big Fone vai dar o ar da graça no formato global. Assim que tocar, de forma surpresa para os participantes, uma voz robotizada e automática vai passar um comando para quem atender ao telefone. Normalmente, pode imunizar, colocar quem atendeu diretamente ao paredão, pedir que indique alguém para a berlinda ou simplesmente passar novos comandos que colocarão mais tensão no jogo.

Quando a voz misteriosa passa novos comandos, a produção normalmente recorre a pulseiras coloridas que indicam uma função para a formação de paredão que excepcionalmente acontece aos domingos. O Big Fone costuma tocar no meio da semana, mas isso não é uma regra. Aliás, antes que ele toque, o apresentador Tiago Leifert informa ao público sobre o horário.

Nesta sexta-feira (08) a Globo divulgou uma chamada revelando parte das novidades para a temporada. O Big Fone ganhou destaque, o que indica que ele tocará várias vezes ao longo da temporada.

Provas bate-e-volta e resistência

Em abril, José Bonifácio Brasil de Oliveira, o Boninho, informou que o BBB 21 não teria provas de resistência. “Decidimos que não, para poupar a equipe que trabalha nas provas. Quando temos resistência pra eles [brothers], ficamos aqui [nos Estúdios Globo] também”, declarou ele, ao responder o questionamento de uma fã.

Mas, segundo informou o G1, o BBB 21 não só terá provas de resistência como também provas bate-e-volta. O primeiro anúncio que faz parte do pacote de novidades para a edição não detalha como serão as provas bate-e-volta, mas na vigésima temporada do reality show, a dinâmica foi bastante usada e aprovada nas formações de paredão. Na prática, os indicados ao paredão participavam de uma prova rápida em que o vencedor se livrava da votação do público.

Quanto as provas de resistência, a produção já usou da estratégia em provas do líder. Em 2018, por exemplo, Kaysar Dadour e Ana Clara Lima bateram recorde ao resistirem 48 horas em uma prova giratória. A produção achou por bem encerrar a disputa que valia um carro 0 KM e uma imunidade – no desfecho, entregou um carro para os dois e a imunidade teve que ser decidida em comum acordo durante a formação de paredão. BBB 21 O BBB 21 terá o comando de Tiago Leifert, assim como nos anos anteriores desde 2017 quando o mesmo substituiu Pedro Bial. Essa edição, aliás, terá 100 episódios, sendo a mais longa da história do formato no Brasil e terá famosos (camarote) e anônimos (pipoca) no elenco.