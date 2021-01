A primeira festa do BBB21 teve réveillon como tema e ganhou seu início na noite de quarta-feira (27), continuando por toda a madrugada de quinta-feira (28). Durante a comemoração, rolou tensão, já que teve brother revelando voto e gente discutindo. E as intrigas não param por aí, Kerline conseguiu descobrir quem deu ‘cobra’ para ela no primeiro queridômetro da temporada.

Além das confusões, também rolaram momentos descontraídos, como quando Don’t Start Now apareceu na playlist da festa e a produção do BBB21 resolveu atender a um pedido de Gilberto. Confira:

BBB21 – Lumena faz revelação sobre voto

Logo o primeiro paredão da temporada será formado, Lumena aproveitou a festa para desabafar sobre o assunto com Juliette e Arthur. A DJ revelou que está considerando votar em Caio, por conta da confusão que marcou a casa na tarde de quarta-feira (27), após alguns homens do confinamento se maquiarem e realizarem um desfile na cozinha.

“Eu estava me sentindo culpada por atribuir ao Caio a minha opção de voto pelo fato que aconteceu hoje. Porque é muito contraditório para mim, porque aquilo que aconteceu não tinha a ver com colocar ele como alvo de voto, tinha a ver com a questão. E, hoje na festa, eu olho para as pessoas e eu não consigo ter nenhum motivo relacionado a alguém”, disse a participante do BBB21. “Mas não vai ter por enquanto, eu acho”, avaliou Juliette.

“Não tenho motivo, mas assim, a gente precisa ter o mínimo”, completou Lumena, que contou estar conversando individualmente com todos os participantes que começaram o BBB21 imunizados, pois terão que realizar uma indicação em conjunto na noite de votação, próximo domingo (31). “No mínimo do mínimo, ele se tornou minha opção de voto”, disse Lumena.

lumena falando que caio se tornou uma opção de voto pra ela pic.twitter.com/CSR2z5FxY9 — ma ri. (@acostumadinha) January 28, 2021

Pocah performou

A MC tomou a pista de dança para performar seu hit “Não sou obrigada” no BBB21.

🎶 "Deixa eu te lembrar que eu não sou obrigada a nada

Ninguém manda nessa RABA" 🎶 #RedeBBB #BBB21 pic.twitter.com/kcFIhB3xrC — Big Brother Brasil (@bbb) January 28, 2021

Brothers dançaram Don’t Start Now

E rolou homenagem no BBB21, os participantes dançaram o hit de Dua Lipa, que virou algo marcante e obrigatório das festas do Big Brother Brasil de 2020, por causa de Manu Gavassi, que chegou a criar uma coreografia para a canção e ganhou um show da própria Dua Lipa durante a última festa da temporada.

Na primeira festa do BBB21, os brothers reproduziram alguns passos de Manu enquanto a música tocava.

Produção do BBB21 atendeu pedido de Gilberto

Após Gilberto pedir muito para que uma música de Britney Spears tocasse no confinamento, o pernambucano pôde performar Baby One More Time na pista de dança.

ACONTECEU! Gilberto dançando "Baby One More Time" nessa festa do #BBB21 pic.twitter.com/v4QDeFc0fG — Britney Spears Brasil (@BSpears_BR) January 28, 2021

Fiuk revelou que deu ‘cobra’ para Kerline

O brother já havia revelado para alguns colegas que foi o responsável pela ‘cobra’ no queridômetro de Kerline, mas ainda não tinha conversado com a cearense sobre o assunto. Durante a primeira festa do BBB21, o ator contou para a modelo que foi o responsável pela “polêmica”, já que o emoji foi assunto durante todo o dia de quarta-feira (27) na casa.

O cantor explicou que não gostou de um comentário da colega de confinamento.

#BBB21 Fiuk falando pra Kerline que deu emoji de cobra pra ela pq achou que ela tinha falado algo do cabelo dele, mas ele ouviu errado. Aquele drama todo por algo que escutou errado. O AUGE!

pic.twitter.com/ApLBnPDPVc — . (@DMComents_B) January 28, 2021

Confusão rolou entre Lucas e Kerline

Kerline se incomodou com algumas atitudes e comentários de Lucas durante a comemoração, o que acabou gerando uma confusão. Além disso, durante a primeira festa do BBB21, a sister havia brincado sobre ficar com o ator no confinamento, o que também virou assunto.

Pocah tentou reconciliar os brothers e juntou a dupla para uma conversa, mas a paz não veio e além de a briga ter continuado, a MC acabou triste com o desfecho.

Kerline se estressa com Lucas, coloca as mãos nas costas, reclama que ele foi atrás de Pocah pra falar de toda a situação e resolve ir embora. Lucas interrompeu porque não queria brigar, e Pocah chorou com a situação. #BBB21 pic.twitter.com/6U0HLTRV5y — No Instante no #BBB21 (@NoInstante_n10) January 28, 2021

Como começou a briga entre Lucas e Kerline no BBB21?

Na manhã desta quinta (27), nem todos os brothers não conseguiram dormir após a festa, devido a confusão. Lucas, Karol Conká, Camilla de Lucas, Pocah e Juliette conversaram na sala do BBB21 sobre o assunto porque algumas sisters estavam confusas com o motivo que causou o atrito.

Lucas contou que estava tentando bancar o cupido na festa, fazendo perguntas para vários participantes do BBB21. Kerline, que de acordo com Juliette já se envolveu com um amigo de Lucas fora do confinamento, não gostou, mas chegou a brincar com o ator, perguntando o que aconteceria se ela “decidisse ficar com o cupido”, o que segundo algumas sisters, acabou iludindo o ator, que achou que teria chance real de ter algo com a modelo.

As brincadeiras de ambos acabaram saindo campo da “diversão” e viraram intriga, com acusações de ambos os lados.

Chorando, Kerline diz que Lucas não deixa ela falar, e que achava que ele era uma pessoa muito empática em relação a ouvir o outro, e que ele não ouve: "eu tinha um pensamento em relação a você, e eu tô me assustando!" #BBB21 pic.twitter.com/0hISO1TPiZ — No Instante no #BBB21 (@NoInstante_n10) January 28, 2021

quem vai me explicar oq rolou aqui pic.twitter.com/G4TKXecnGp — moleta (@edilsonm) January 28, 2021

Lucas chorou após briga

Lucas Penteado foi para o banho após a festa, mas seu ânimo não estava dos melhores, o ator chorou no chuveiro e foi consolado por Karol Conká.

