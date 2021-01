BBB21: Juliette cria caos com queridômetro e leva bronca de sister

Juliette perdeu a noção do tempo no raio-x desta quinta-feira (28) e acabou prejudicando os colegas de confinamento, já que a obrigação tem tempo determinado pela produção do programa. A advogada demorou muito para escolher os emojis dos colegas para o queridômetro e faltou tempo para os demais participantes do BBB21.

Como funciona? Quando um participante não grava o raio-x, depoimento matinal diário do programa, seja por falta de tempo no cronômetro ou por não acordar para a atividade, uma punição é dada. No entanto, os brothers conseguiram que todos gravassem a tempo, pois Juliette foi quase tirada a força do confessionário do BBB21, e escaparam da infração.

Juliette faz hora extra no confessionário do BBB21

Durante o momento de escolher os emojis para cada brother, no queridômetro, não é necessário justificar ou mesmo comentar o que foi escolhido para cada participante em voz alta, no entanto, Juliette fez comentários sobre todos os colegas de confinamento, praticamente transformando o momento em um monólogo.

Ela fez críticas, elogios e comentários diversos, o que levou muito tempo. O raio-x tem um tempo estipulado pela produção, se todos não tiverem realizado o depoimento matinal até o fim do cronômetro, acontece punição, por isso, os brothers do BBB21 que ainda aguardavam para realizar o raio-x começaram a bater fortemente na porta do confessionário.

Juliette se assustou e saiu, e só então percebeu que tinha perdido a noção do tempo e que estava prejudicando os colegas de confinamento do BBB21. A advogada pediu muitas desculpas e começou a chorar, se sentindo culpada pela atitude e com medo de uma punição. Ela teve uma crise de choro e foi consolada por alguns participantes, no entanto nem todos revelaram a atitude e o momento acabou gerando confusão.

O momento em que o povo bateu na porta pra Juliette sair #BBB21 pic.twitter.com/uLKuMEcnRC — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) January 28, 2021

Lumena brigou com Juliette

Na sala do BBB21, depois que Lumena deixou o raio-x, a DJ reclamou que não teve tempo para escolher os emojis de cada brother no queridômetro pela falta de tempo causada por Juliette e revelou estar chateada com a situação.

A paraibana continuou se justificando e pedindo desculpa, Lumena então comentou: “respire, se escute, é o primeiro desafio. Eu sei que a missão que a gente tem aqui é não ir para o paredão, mas estou muito chateada, estou segurando minha onda”.

“Pode botar para fora”, disse Juliette. “Você não precisa dizer o que eu preciso fazer”, disparou a baiana. “Estou segurando minhas emoções, mas você me tirou o direito de expressar os meus verdadeiros sentimentos [no queridômetro]. Falei: ‘ainda tem uma pessoa lá fora’. Segure a onda um pouquinho”, completou a participante do BBB21.

Lumena ficou bem chateada com a situação #BBB21 pic.twitter.com/KwT6DK4csN — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) January 28, 2021

