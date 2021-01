Entenda porque Nego do Borel teve passaporte e dinheiro apreendido

A casa de Nego do Borel recebeu a visita da polícia na manhã desta quinta-feira (28) para o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão contra o cantor.

A ação foi realizada pela Polícia Civil de São Paulo, que contou com o apoio de agentes fluminenses para o cumprimento dos mandados.

O que aconteceu com o acontecer?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Na manhã de quinta (28), policiais de São Paulo e Rio de Janeiro comparecerem à mansão de Nego do Borel, que fica na Zona Oeste do Rio, para fazer uma busca na casa do artista. Os agentes realizaram o cumprimento de dois mandados contra o cantor a acabaram apreendendo R$ 470 mil em espécie, o dinheiro foi encontrado em um cofre.

O passaporte de Nego do Borel também está apreendido, no entanto, segundo o G1, o cantor não estava na mansão no momento das buscas da polícia e precisou ser procurado em um endereço em São Paulo, onde foi encontrado. Além do dinheiro e passaporte, a polícia também aprendeu telefones e um computador.

Esta não foi a primeira apreensão realizada na casa de Nego do Borel, no dia 15 de janeiro, foi apreendido uma réplica de fuzil, usada em partidas de airsoft.

Leia também: ex-assessora acusa Nego do Borel de agressão; Entenda os detalhes

Por que a polícia tinha mandados contra Nego do Borel?

Após o término do noivado com Duda Reis, o cantor recebeu acusações. Duda fez revelações sobre o artista e contou que tinha medo do cantor pois foi ameaçada pelo ex e teve que conviver com diversos tipos de abusos e agressões. Durante seu desabafo, a influenciadora digital também chegou a dizer que o cantor tinha envolvimento com práticas ilegais.

“Eu era refém, tinha medo de falar, me sentia ameaçada”, comentou Duda em vídeo. Nego do Borel negou as acusações, apenas afirmou que traiu a influenciadora durante o relacionamento.

o triste desse vídeo da Duda reis chorando é ver o quanto o relacionamento abusivo é capaz de estragar a sua saúde mental de uma forma extrema pic.twitter.com/gvb5ZYre34 — $arah (@sarahmalikk1) January 12, 2021

Veja também:

Nego do Borel diz que ama Duda Reis, mas que aguarda ‘desculpas’