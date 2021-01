BBB21: saiba quais participantes já estão imunizados

O BBB21 ainda não estreou, mas o jogo está a milhão! No domingo, dia24, o programa revelou quem são os primeiros participantes imunizados da edição. Os queridinhos do público foram eleitos por meio votação que durou seis dias. Ao todo são 3 brothers e sisters do grupo “pipoca” e outros três do “camarote”.

Participantes imunizados do grupo Pipoca

Lumena (18,42%)

Juliette (13,96%)

Arthur (13,42%)

Participantes imunizados do grupo Camarote

Fiuk (15,57%)

Viih Tube (12,61%)

Projota (11,98%)

Agora que o público elegeu os “queridinhos”, os seis participantes imunizados terão que chegar a um consenso e indicar um brother da casa ao primeiro paredão da edição. Será que vem o primeiro fogo no parquinho aí?

Estreia do BBB21

Sob o comando de Tiago Leifert, o BBB21 estreia na segunda-feira, dia 25 de janeiro de 2021, logo após a novela “A Força do Querer”, às 22h30.

Na véspera do início da temporada, o telespectador pode conhecer a nova decoração da casa mais vigiada do Brasil. Neste ano, o Big Brother Brasil apresenta ambientes temáticos – um dos quartos tem decor em homenagem ao Nordeste -, e multicoloridos.

A cozinha que já foi alvo de disputa entre os BBBs também mudou: vip e xepa dividem o mesmo espaço. A diferença fica por conta do estilo, já que um lado tem decoração industrial e o outro aposta na simplicidade, como uma “casa de vó’. No entanto, as regras continuam as mesmas e confinados não poderão usar os utensílios do outro grupo.

A vigésima primeira edição do BBB, reality da Globo, é apresentada por Tiago Leifert e dirigido por Boninho. O BBB21 reúne 20 participantes, entre famosos e anônimos. Veja eles: