Camilla de Lucas estará no BBB 21? Influenciadora despista fãs

Camilla de Lucas, influenciadora digital de 26 anos, é um dos nomes cotados para o BBB 21, a possível participação da carioca vem sendo uma das mais esperadas por parte dos fãs do reality show. Na tarde de terça-feira (5), a TikToker fez uma publicação no Twitter sobre as provas do Enem de 2021, que serão realizadas em breve, nos dias 17 e 24 de janeiro, o que deixou o público em dúvida sobre sua participação no Big Brother, que terá a nova temporada estreando no próximo dia 25.

Camilla de Lucas vai realizar o Enem

A influenciadora digital revelou no Twitter que fará as provas do Enem. A carioca cotada para o BBB 21 comentou sobre o local em que precisará comparecer para realizar a prova.

“Espero que meu local de prova seja perto de casa, porque já fui jogada lá pra p*** que p**** uma vez”, disse Camilla, que completou: “e outra, com covid nem era pra ter Enem. Começando por aí! A galerinha que ficou sem aula esse ano está prejudicada”.

Espero que meu local de prova seja perto de casa, pq já fui jogada lá pra PQP uma vez.

E outra, com covid nem era pra ter Enem. Começando por aí!

A galerinha que ficou sem aula esse ano tá prejudicada! — Camilla de Lucas (@camilladelucas) January 5, 2021

Fãs ficaram intrigados

Muitos estão ansiosos para finalmente descobrirem os participantes que estarão no BBB 21. Com a publicação sobre o Enem, Camilla intrigou alguns, no entanto várias teorias sobre a participação da carioca no reality surgiram e muitos afirmaram que a informação sobre realizar a prova era uma pista falsa da influenciadora.

Hmm kkk a quantidade de tweet aleatório pra despistar kkkkkkkkkkkkk — Pedro 〄 (@CoolLipeMonster) January 5, 2021

mds n sabe nem disfarçar que vai pro BBB KKKKKKKKKKKKKKK — du (@duduzollner) January 5, 2021

realidade:vai pro BBB — 𝒉𝒆𝒎𝒊𝒔𝒖🦋 (@HemersonOliver9) January 5, 2021

Participantes do BBB 21 já estão confinados

Na terça-feira (4), em resposta em uma de suas publicações no Instagram, Boninho, o chefão do BBB 21 revelou que os participantes da edição já começaram o pré-confinamento, necessário por conta da pandemia do covid-19.

