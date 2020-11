Fora do SBT, Lívia Andrade pode participar do BBB 21

Lívia Andrade deixou o SBT em outubro e tem chance de entrar na Globo. Segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, estaria cotada para participar do BBB 21. Devido ao seu engajamento nas redes sociais, pode fazer parte do reality show no grupo “camarote”, composto por influenciadores digitais.

O diretor Boninho confirmou recentemente que a próxima edição voltará a unir anônimos e famosos. “É lógico, a gente vai apostar no que funcionou muito bacana. A galera VIP vai estar no BBB”, disse em vídeo publicado nas redes sociais.

Lívia Andrade no BBB 21?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Logo após deixar o SBT, Lívia Andrade deu uma entrevista a Otaviano Costa e revelou ter recebido propostas de duas emissoras, mas sem contar detalhes. “Me senti tão bem com isso. Fez bem para minha vaidade e pro meu ego. É como terminar um namoro ou com o marido. Eu fiquei 20 anos no SBT. É hora de respirar e ser cortejada e ver o que é melhor para mim. Quero fazer algo que faça feliz!”

Os convites vieram no dia seguinte à saída da emissora de Silvio Santos. “Meu telefone tocou e era um diretor artístico de outra emissora. Ele queria saber se eu já tinha algum projeto e falei que não. Topei conversarmos numa reunião para entender o que ele quer de mim. Duas ou três horas depois que desliguei com essa pessoa, eu recebi outra ligação me avisando que passaram meu contato para outro diretor artístico de outra emissora e que ele também ia entrar em contato”, completou.

Como foi a saída de Lívia Andrade do SBT?

Após 20 anos, Lívia Andrade anunciou o fim do contrato com o SBT, no dia 7 de outubro, com uma publicação no Instagram. Na foto, aparece ao lado de Silvio Santos.

“Quero fazer algo bonito, assim como foi a minha história no SBT ao longo desses anos todos! Depois de algumas conversas, hoje decidimos em comum acordo não renovar o meu contrato. Não preparei nada especial ainda e nem sei se é a minha cara fazer, então vamos ver se posto algo melhor depois. Agora estou livre, leve e solta”, escreveu.