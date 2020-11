BBB 21: Boninho que Luana Piovani no reality, diz jornal

Boninho já confirmou que o BBB 21, o Big Brother Brasil, vai contar com famosos e anônimos, e a atriz Luana Piovani, de 44 anos, seria uma das favoritas do diretor para integrar a atração. Atualmente, a loira vive na Europa com os três filhos que tem com Pedro Scooby, Dom, Bem e Liz, mas continua rendendo muitos assuntos – e polêmicas.

A atriz já tem experiência com realities, já que no ano passado Luana estreou no E! o “Luana é de lua”, mostrando fatos diários de sua vida, o que ela pensa e as interações com famosos. Em agosto, ela respondeu uma seguidora que perguntou se ela trabalhava ou apenas passeava.

Luana Piovani no BBB 21?

De acordo com o jornal “Extra”, Boninho já queria a artista na edição de 2020, uma das mais icônicas do Big Brother Brasil, mas as negociações não aconteceram. Para o próximo ano, no BBB 21, a atração global contará com influenciadores digitais e a duração deve ser a mais longa da história.

“Lançamos os novos produtos e conceitos de como vamos trabalhar em 2021. Estou aqui para dizer que vamos apostar no que funcionou e foi muito legal. A galera VIP está dentro do ‘BBB'”, disse em vídeo publicado no Instagram.

“Estava louca para responder essa pergunta. Comecei a trampar com 14 anos. Faço 44 daqui alguns dias, então já tem mais de 30 anos que trabalho. Agora a boa: eu me aposentei. Só faço o que quiser, quando quiser e se quiser. Claro que tenho que cuidar da conta, pois trabalhei como artista a vida toda e não com política ou construtora, né? Então tem limite, mas estou com o ‘burro na sombra'”, contou.

