Término de noivado de Nego do Borel é estratégia para o BBB 21?

Ontem, quarta-feira (23), foi confirmado que o noivado de Nego do Borel e Duda Reis chegou ao fim. Na web, algumas especulações tomaram conta das redes sociais envolvendo o nome do casal e o BBB 21. Será que um deles estará no confinamento da Globo em janeiro? Entenda essa história:

Nego do Borel estará no BBB 21?

O nome do cantor já vinha sendo citada em listas de possíveis participantes da edição antes do anúncio do fim do namoro com Duda Reis. Após revelar que realmente o romance tinha chegado ao fim, novas especulações tomaram as redes sobre uma possível participação de Nego do Borel no reality show. Será?

“Nego do Borel terminou o noivado, então ele no BBB 21 já é realidade, né?”, especulou uma internauta.

Nego do Borel terminou o noivado, então ele no BBB já é realidade, né? E eu já sou #foraborel 🤣🤣 — Aline Kievelley (@Kievelley1) December 23, 2020

Duda Reis no BBB 21?

Outra especulação da web é que o possível participante do programa no casal não seja Nego do Borel e sim Duda, que tem grande expressividade nas redes sociais, um perfil que foi bastante utilizado no BBB 20, que chamou algumas influenciadoras digitais para o elenco da temporada.

“Duda Reis e Nego do Borel terminaram. Qual dos 2 vai brotar no BBB 21?”, especulou uma conta. “O povo dando como certo o Nego do Borel no BBB, mas aí na realidade quem vai é a Duda Reis”, comentou uma usuária do Twitter.

Duda Reis e Nego do Borel terminaram. Qual dos 2 vai brotar no BBB? 👀👀👀 — Princesa do Sertanejo 👸🏼🍹 (@verdadesgg1) December 23, 2020

o povo dando como certo o nego do borel no bbb mas ai na realidade quem vai é a duda reis pic.twitter.com/7ktuuYCQbl — yas (@yascoment) December 23, 2020

O término foi real?

BBB 21 sem ser “cancelado”. Também rolaram especulações sobre o motivo que levou o casal a terminar o noivado, que foi confirmado em maio de 2020 . Alguns chegaram a acusar a decisão que colocou um fim no relacionamento como ‘estratégia’ para que um dos dois pudesse participar dosem ser “cancelado”.

sera q duda e nego do borel terminando nao foi estrategia pra ele nao ser cancelado se fizer merda no bbb? — Aninha (@Anaaaaaa100) December 24, 2020

