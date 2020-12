Ludmilla desativa redes sociais após sofrer ataques racistas

Ludmilla desativou o Instagram e Twitter após sofrer ataques racistas nas redes sociais. A cantora expôs alguns comentários preconceitos e mostrou estar cansada com a situação, esta não é a primeira vez que a carioca é ofendida.

Ludmilla desativa redes

A cantora desativou as redes sociais, nesta sexta-feira (18), por conta de comentários racistas que recebe de internautas. A carioca disse que é algo que acontece rotineiramente e que recebe ofensas racistas ’24 horas por dia’.

A fukneira publicou um desabafo sobre o assunto no Twitter antes de desativar a conta e então deixou a rede social. Fãs da cantora criaram a hashtag “estamos com você Ludmilla” para demonstrar apoio. “Ela estava tão animada com o lançamento do primeiro single do dvd do numanice, eu só quero chorar”, lamentou uma fã.

ela tava tao animada com o lançamento do primeiro single do dvd do numanice, eu só quero chorar ESTAMOS COM VOCÊ LUDMILLA pic.twitter.com/6ssT32kRRf — ؘ (@rainhadafaveIa) December 19, 2020

Veja também clicando aqui: término? Ludmilla quebra silêncio após boatos de crise no casamento

Cantora tem guardado provas de ofensas

No desabafo que publicou no Twitter, antes de desativar a conta, Ludmilla afirmou que tem tirado print (uma foto da tela) de todos os comentários racistas que tem visto e que irá resolver o assunto na justiça. “É daí para pior, vocês não têm noção do que eu passo com essas pessoas, é 24 horas por dia de comentários racistas em todas as minhas postagens. Mas eu estou tirando print de tudo porque isso é crime e vai pagar um por um”, escreveu a cantora.

ludmilla desativou todas as suas redes sociais por conta dos comentários racistas que ela vem recebendo há tempos ESTAMOS COM VOCÊ LUDMILLA pic.twitter.com/dMNAhR3sLA — kimberly (@vittarlogia) December 19, 2020

