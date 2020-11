Fim de semana tem lives de Gusttavo Lima, Villa Mix e Metallica

A necessidade de distanciamento social gerada pela pandemia de Covid-19 abriu espaço para os shows em formato de lives. Meses depois, a alternativa continua a ser uma opção para o trabalho de cantores e bandas. De hoje (13) a domingo (15), são 11 opções disponíveis. Entre os destaques tem live do Gusttavo Lima e Metallica.

Quais são as atrações das lives deste fim de semana?

Nesta sexta-feira, uma das atrações é Carol Biazin. “Sentiram minha falta? Como eu nunca decepciono os meus biazins, vocês pediram e vamos de mais live! sexta agora vou cantar as músicas do álbum ‘Beijo de Judas’ ao vivo pela primeira vez, com a participação do Vitão. Quem vem?”, escreveu em seu Instagram.

Gusttavo Lima tem live e participa da segunda temporada do reality show sertanejo do VillaMix e da Brahma, O Próximo Nº 1. O evento de sábado será transmitido no YouTube e tem apresentação de Mariana Rios e Lívia Andrade. “Sabe quem são os próximos convidados da nossa competição? Dia 21/11 Lauana Prado apresenta o seu time, e na semana seguinte, 28/11, é a vez de César Menotti e Fabiano. E o finalista da dupla Matheus & Kauan fecha, no dia 5/12, o nosso time da grande final”, adiantou o VillaMix.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Também no sábado, Metallica oferece um acústico beneficente, em formato pay-per-view. Os ingressos, a partir de 14,99 dólares, são para ajudar a fundação da banda, a All Within My Hands.

No domingo, a única programação é o show do Grupo Mato Seco. Faz parte da Quarentena Reggae, apresentada no YouTube da Associação Cultural Reggae.

Lives de sexta-feira (13/11)

Francisco, El Hombre – 19h (YouTube)

Carol Biazin (part. Vitão) – 19h (YouTube)

Banda Crazy – 20h (YouTube)

Trey Anastasio – 22h (Twitch)

Lives de sábado (14/11)

Noca da Portela – 12h (YouTube)

Samba de Questão – 17h (YouTube)

Rodrigo Vellozo e Benito Di Paula – 17h (Instagram)

Clube do Balanço – 19h (YouTube)

Metallica – 19h (Site oficial). É necessário comprar ingresso.

Gusttavo Lima (VillaMix – O Próximo Nº 1) – 20h (YouTube)

Lives de domingo (15/11)

Mato Seco (Quarentena Reggae) – 21h (YouTube)