O que servir no jogo da Copa do Mundo? 10 ideias receitas de petiscos para assistir a seleção

Quer reunir os amigos para ver o Brasil em campo, mas não sabe o que servir no jogo da Copa do Mundo 2022? Confira nossa seleção de receitas simples e saborosas para oferecer aos convidados durante as partidas do Mundial.

Ainda é possível harmonizar os pratos com un drink ou uma cerveja gelada.

Para quem gosta de ver o jogo comendo um churrasco, confira também 9 carnes baratas para churras

O que servir no jogo da Copa - Quibe

Essa receita pode demorar um pouco mais do que as outras, mas fica uma delícia e vale a pena. Veja como fazer o quibe em duas etapas, o recheio e a massa.

Ingredientes para o recheio

600 g de carne moída (pode ser patinho ou outra de sua preferência)

1 cebola inteira

2 colheres (sopa) de manteiga

3 colheres (sopa) de tahine (pasta de gergelim)

½ xícara (chá) de nozes picadas

3 colheres (sopa) de salsinha picada fino

1 colher (chá) de pimenta síria

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo do recheio

O primeiro passo para deixar o quibe ainda melhor é retirar a carne da geladeira um pouco antes para que ela fique em temperatura ambiente.

Pique a cebola em pequenos cubos e refogue por cerca de cinco minutos com uma pitada de sal

Adicione a carne, o sal e a pimenta e refogue tudo até cozinhar.

Em seguida, desligue o fogo, misture o tahine, a salsinha e as nozes picadas. Reserve a mistura em uma tigela.

Massa e montagem - Ingredientes

600 g de patinho moído

1 ½ xícara (chá) de trigo fino (para quibe)

1 cebola

1 ½ xícara (chá) de folhas de hortelã

1 colher (chá) de pimenta síria

2 colheres (chá) de sal

Azeite a gosto

Modo de preparo

Pré-aqueça o forno a 200 graus célsius.

Unte uma forma com manteiga

Coloque um pano sobre uma peneira e adicione o trigo para lavar. Lave o ingrediente e, em seguida, faça uma trouxinha com o pano. Esprema até sair bem a água e reserve.

Triture a cebola junto com sal, azeite e pimenta em um processador. Em seguida, misture as folhas de hortelã.

Adicione a carne e metade do trigo no processador. Pare de triturar, mexa a mistura e adicione o restante do trigo.

Espalhe metade da massa do cibe na forma já untada e cubra todo o fundo do refratário.

Coloque o recheio por cima da massa

Cubra o recheio com o restante da massa

Corte o quibe em quadrados ou losangos (como preferir) e leve ao forno por, mais ou menos, 25 minutos.

Veja também: 12 receitas de drink com espumante

O que servir no jogo da Copa - Kibe vegetariano

Quem gosta de kibe e é vegetariano, não precisa deixar de comer, veja uma receita sem carne do prato.

Ingredientes

1 xícara (chá) de proteína de soja texturizada

1 xícara (chá) de trigo para kibe

1 unidade de tomate sem pele

2 unidades de ovo

2 colheres (sopa) de farinha de trigo

Modo de preparo

Hidrate a soja com água morna e separe por 20 minutos

Deixe o trigo de molho por 20 minutos

Após hidratar os dois ingredientes, os escorra bem, deixando sair a água.

Bate o tomate, a hortelã, o caldo de legumes junto com o sal e a pimenta no liquidificador.

Misture bem todos os ingredientes em uma tigela

Unte uma forma com azeite ou manteiga e preencha o refratário com o kibe

Regue o kibe com azeite

Corte o kibe em pedaços quadrados ou em losangos com uma faca

Leve ao forno por cerca de 20 minutos e pode servir

Batata assada crocante

A batata frita é um dos petiscos principais dos brasileiros, mas veja como fazer o ingrediente assado no forno, mas crocante do mesmo jeito.

Ingredientes

1 quilo de batata inglesa

Azeite

Sal e pimenta do reino a gosto

Alecrim a gosto

Modo de preparo

Pique as batatas em forma de canoa e as cozinhe por cerca de 10 minutos

Escorra as batatas e as coloque em água fria para parar o cozimento

Deixe as baratas escorrendo por cerca de minutos (essa parte é essencial para deixá-las crocantes)

Coloque-as em uma forma e tempere com sal, pimenta e alecrim a gosto

Regue as batatas com azeite e as leve ao forno por cerca de 40 minutos ou até dourarem

Confira também: Receitas de drink para fazer em casa

Pipoca

A boa e velha pipoca costuma estar presente nos dias de jogos, já que é um petisco simples e gostoso. Veja a receita e descubra um truque para deixar o sabor ainda melhor.

Ingredientes

½ xícara (chá) de milho para pipoca

½ colher (sopa) de óleo

Sal a gosto

Queijo parmesão ralado

Modo de preparo

Em uma panela, adicione o óleo e três milhos de pipoca

Assim que os milhos estourarem, coloque o restante da pipoca e abaixe o fogo

Deixe estourar por cerca de 5 minutos e mexa a panela de vez em quando apra que os milhos estourem por igual

Ao terminar de estourar, coloque a pipoca em uma tigela, adicione sal e um pouco de queijo parmesão ralado para dar tempero

O que servir no jogo da Copa - Cenoura cítrica

Quem disse que não dá para petiscar de forma saudável na copa? Veja a receita de cenoura cítrica.

Ingredientes

3 Cenouras

Suco de limão taiti

Pimenta-do-reino

Sal

Azeite

Gelo

Modo de preparo

Descasque e pique a cenoura em palitos com média de 1 centímetro

Em um copo ou vasilha adicione as cenouras, água gelada, gelo, sal e limão

Bruscheta

A bruschetta é um petisco fácil e rápido de fazer, que agrada vários paladares. A receita a seguir leva apenas tomates e manjericão por cima do pão, mas é possível inovar e usar outros ingredientes.

Ingredientes

1 baguete pequena

2 tomates

1 dente de alho

2 ramos de manjericão

1 colher de azeite

Sal a gosto

Modo de preparo

Pique as baguetes em fatias e as leve ao forno em 180 graus celsius por cerca de 10 minutos.

Corte os tomates em cubos

Leve os tomates para uma tigela com e adicione sal, azeite e folhas de manjericão

Descasque um dente de alho e passe ele sobre os pães

Coloque os tomates temperados por cima das fatias de pão e pode servir

Chips de batata doce - O que servir no jogo da Copa

Para quem não gosta de batata inglesa ou quer variar o ingrediente, uma boa pedida é fazer um chips de batata doce. O petisco fica crocante e saboroso.

Ingredientes

1 kg de batata doce

Sal a gosto

Óleo para fritar

Modo de preparo

Pique a batata doce em fatias bem fininhas (é possível usar ajuda de um ralador)

Coloque as fatias em óleo bem quente dentro de uma panela e frite até dourá-las

Retire da panela e coloque os chips em papel toalha para secar

Coloque sal grosso por cima para temperar

Espetinhos de tomate e queijo

Esse é um dos petiscos mais simples para fazer em casa. Basta comprr os ingredientes e montar os espetos. Veja ideias.

Ingredientes

Muçarela de búfala

Presunto cozido

Tomates cerejas

Modo de preparo

Pique o presunto em cubos

Corte a muçarela em pedaços pequenos

Parta os tomates ao meio

Monte os ingredientes no palito da maneira que preferir

Quem desejar pode jogar azeite e orégano por cima para temperar os ingredientes.

Mini sanduíches

Para quem quer mais praticidade, basta montar mini sanduíches, veja uma ideia.

Ingredientes

2 cenouras raladas

Folhas pequenas de Alface

Um pacote de pão de forma

Requeijão cremoso

Rodelas de Tomate

Fatias finas de peito de peru ou presunto

Modo de preparo

Pique cada fatia de pão de forma em quatro pedaços para montar os sanduíches

Passe o requeijão cremoso em cada fatia

Monte os sanduíches com uma fatia de peru (ou presunto), um pouco de cenoura ralada, uma

rodela de tomate e uma folha de alface em cada um.

Dica: Monte uma tábua de frios

Para quem está sem tempo de cozinhar, uma boa saída é servir uma tábua de frios. Para isso, é preciso apenas escolher os itens que serão servidos, fatiados ou colocados de forma organizada em uma base espaçosa.

Normalmente, são escolhidos queijos, que podem ser parmesão, muçarela de búfala, gouda etc. Embutidos: presunto cozido, salame tipo italiano, presunto de parma ou copa. Conservas como azeitonas, palmito ou ovo de codorna também ornam a tábua. Além disso, também é possível adicionar pães, torradas, castanhas e amendoins para completar o prato.