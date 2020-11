Bolo de pote: 4 receitas para ganhar uma renda extra

Saboroso e fácil de se preparar, o bolo de pote tem baixo custo e é uma ótima opção de sobremesa para comer em casa com a família e pode se tornar até uma fonte de renda extra. Disposto em camadas de bolo e recheio, a guloseima é muito versátil, conquista muitos paladares e pode ir a qualquer lugar – afinal, são potinhos! E além de tudo, é prático porque as massas de todas as receitas podem ser substituídas por bolos prontos. Então, não tem erro! Aprenda a fazer as receitas mais pedidas da delícia:

Bolo de pote de brigadeiro

Ingredientes

Massa

3 unidade(s) de ovos

1 xícara(s) de chá e meia de açúcar

2 xícara(s) de chá de farinha de trigo

1 xícara(s) de chá de chocolate em pó

1/2 xícara(s) de chá de óleo

1 xícara(s) de chá de leite

1 colher(es) de sopa de fermento

Recheio de brigadeiro

2 lata(s) de leite condensado

1 caixa(s) de creme de leite

4 colher(es) de sopa de chocolate em pó 50%

Calda de açúcar

300 mililitro (ml) de água

200 grama(s) de açúcar

Modo de preparo

Massa

Bata os ingredientes líquidos no liquidificador juntamente com o açúcar e o chocolate em pó; Peneire a farinha de trigo e o fermento. Adicione o líquido na farinha e mexa até ficar homogêneo; Despeje a massa em uma forma untada e asse em forno médio (180º C), pré-aquecido, por cerca de 30 minutos.

Recheio de brigadeiro

Em uma panela em fogo baixo adicione todos os ingredientes e mexa sem parar até começar a borbulhar. Retire a panela do fogo e transfira para uma vasilha e deixe esfriar completamente.

Calda de açúcar

Em uma panela adicione todos os ingredientes e leve ao fogo quando começar a ferver e conte 1 minuto; Retire a panela do fogo e transfira para uma vasilha e deixe esfriar completamente antes de usar.

Montagem

Alterne camadas de bolo de chocolate (umedeça o bolo com a calda de água com açúcar) com camadas de brigadeiro; Decore com granulados de chocolate.

Bolo de pote de maracujá

Ingredientes

Massa

3 ovos

1 e 1/2 xícara (chá) de leite

2 xícaras (chá) de açúcar

1 xícara (chá) de chocolate em pó

1/2 xícara (chá) de óleo

2 e 1/2 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento em pó

Margarina e farinha de trigo para untar e enfarinhar

Mousse

1 lata de leite condensado

1 caixa de creme de leite (200g)

1 xícara (chá) de suco de maracujá concentrado

2 claras em neve

1 envelope de gelatina em pó sem sabor

Calda

1 xícara (chá) de leite

2 colheres (sopa) de açúcar

2 colheres (sopa) de chocolate em pó

Cobertura

Polpa de 2 maracujás

1/2 xícara (chá) de açúcar

1/2 xícara (chá) de água

Modo de preparo

No liquidificador, bata os ovos, o leite, o açúcar, o chocolate e o óleo. Despeje em uma tigela e adicione a farinha e o fermento, misturando; Transfira para uma fôrma untada e enfarinhada, e leve ao forno médio, preaquecido, por 35 minutos ou até dourar; Retire, deixe esfriar e esfarele com as mãos; Para a mousse, misture o leite condensado, o creme de leite e o suco até ficar homogêneo. Junte as claras em neve e a gelatina dissolvida conforme as instruções da embalagem e misture; Cubra e leve à geladeira por 30 minutos. Misture os ingredientes da calda e reserve; Em uma panela, leve os ingredientes da cobertura ao fogo baixo até formar uma calda rala. Desligue e reserve.

Montagem

Em copinhos de vidro, faça camadas de bolo umedecido com a calda e camadas de mousse; Repita até acabarem os ingredientes, terminando em mousse; Decore com a calda e leve à geladeira por 2 horas antes de servir.

Bolo de pote de cenoura

Ingredientes

Massa

1 cenouras grande

4 ovos

1 xícara de óleo

2 xícara de açúcar

2 e 1/2 xícara de farinha de trigo sem fermento

1 colher (de sopa) cheia de fermento em pó

Recheio

2 latas de leite condensado

1 lata de creme de leite

8 colheres (de sopa) de chocolate em pó

Modo de preparo

Massa

Rale a cenoura e coloque no liquidificador junto com os ovos, o óleo e o açúcar, bata por 3 minutos; Adicione a farinha e bata somente até misturar. Depois adicione o fermento e bata bem rápido, só para misturar; Unte uma forma grande com margarina e farinha e coloque a massa de bolo; Leve ao forno pré-aquecido à 180ºC por aproximadamente 50 minutos ou até que você enfie um palito e ele saia limpo. Desenforme e deixe esfriar.

Recheio

Coloque o leite condensado, o creme e o chocolate numa panela e leve ao fogo baixo, mexendo sempre até o brigadeiro engrossar e desgrudar da panela. Deixe esfriar. Monte o bolo usando camadas de bolo de cenoura e brigadeiro, finalize com o brigadeiro e confetes.

Bolo de pote Leite Ninho com Nutella

Ingredientes

1 e 1/2 xícara (chá) de água

1 xícara (chá) de óleo

1 xícara (chá) de chocolate em pó

2 xícaras (chá) de açúcar

3 ovos

3 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento em pó

Margarina e farinha de trigo para untar e enfarinhar

Kinder Bueno para decorar

Calda

1/2 lata de leite condensado

1 xícara (chá) de leite

Creme de leite Ninho

1 lata de leite condensado

1/2 xícara (chá) de manteiga

1 e 1/2 xícara (chá) de leite Ninho

1/2 xícara (chá) de creme de leite

Creme de Nutella

1 xícara (chá) de creme de leite fresco gelado

1 xícara (chá) de Nutella

Modo de preparo

No liquidificador, bata a água, o óleo, o chocolate, o açúcar e os ovos por 1 minuto; Misture a farinha e o fermento com uma colher e despeje em uma fôrma untada e enfarinhada. Leve ao forno médio, preaquecido, por 30 minutos ou até assar e dourar; Deixe esfriar e esfarele o bolo. Bata os ingredientes do creme de leite Ninho na batedeira até ficar homogêneo e cremoso; Coloque em uma tigela e leve à geladeira por 1 hora. Bata o creme de leite fresco na batedeira até ficar em ponto de chantilly. Junte a Nutella e bata até homogeneizar.

Montagem

Em potes descartáveis individuais, faça camadas de bolo esfarelado regado com os ingredientes da calda misturados e de creme de leite Ninho, terminando em bolo com calda; Cubra com o creme de Nutella, decore com Kinder Bueno e leve à geladeira por 3 horas antes de servir.

Bolo de pote de churros

Ingredientes

Massa

2 ½ xícaras de farinha de trigo

1 xícara de açúcar

1/2 xícara de óleo

3/4 de xícara leite

3 ovos

1 colher de chá de canela em pó

1 colher de sopa de fermento químico

Calda e recheio

1 xícara de água

2 colheres de sopa de açúcar

1 canela em pau

800 g de doce de leite pastoso

Modo de preparo

Massa

Coloque em uma tigela os ovos, o açúcar e o óleo e mexa bem Acrescente o leite e a canela e mexa mais um pouco Misture o fermento na farinha de trigo e vá acrescentando aos poucos peneirando Despeje em uma forma untada e enfarinhada Leve em forno preaquecido a 180ºC por cerca de 40 minutos ou até fazer o teste do palito bem no centro do bolo e ele sair limpo Desenforme já frio

Calda

Coloque a água, o açúcar e a canela em pau em uma panela Mexa um pouco para dissolver o açúcar e leve ao fogo alto Quando ferver mantenha no fogo por mais 3 minutos e reserve Quando esfriar coloque em uma bisnaga

Recheio

Coloque o doce de leite no saco de confeiteiro

Montagem

Em potes transparentes individuais, faça camadas de bolo esfarelado e depois doce de leite, repetindo as camadas até o fim do pote. Decore como quiser!