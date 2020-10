Cookie: aprenda a receita do biscoito americano em diferentes versões

Não é biscoito, nem bolacha. O cookie é uma receita americana, crocante por fora e macia por dentro. E ao contrário do que se pensa, é muito simples de preparar. Para provar isso, separamos 10 receitas do prato: desde a tradicional com pingos de chocolate até com ingredientes mais fits.

Quem inventou a receita de cookie?

Os famosos cookies existem desde o século XVII. A palavra cookie vem do holandês “koekje” e significa pequeno bolo – que na verdade eram massas usadas para testar a temperatura dos fornos. Não demorou e os britânicos descobriram que a massa crocante combinava com os tradicionais chás locais.

Logo, a receita se tornou popular em vários países, mas, foi nos Estados Unidos que o famoso cookie de chocolate foi criado e se tornou viral. Isso porque Ruth Wakefield, decidiu misturar uma barra de chocolate com a massa do biscoito. Os pedaços de chocolates não derreteram por completo e mantiveram a sua forma. A fórmula foi um sucesso e, assim, ficaram conhecidos.

Essa descoberta fez tanto sucesso nos Estados Unidos, que os americanos passaram a ser os maiores consumidores de cookies do mundo. Atualmente, já são inúmeras versões e receitas. Veja:

Cookie tradicional

Ingredientes

200 g de manteiga sem sal em temperatura ambiente

120 g de açúcar branco granulado

140 g de açúcar mascavo

2 ovos grandes

1 1/2 colheres de chá de extrato de baunilha

295 g de farinha de trigo

1 colher de chá de bicarbonato de sódio

1/2 colher de chá de sal

270 g de gotas/raspas de chocolate meio amargo

100 g de nozes ou pecans picadas opcional

Modo de preparo

Pré-aqueça o forno a 170 graus. Forre duas assadeiras grandes com papel manteiga; Na batedeira (ou à mão), bata a manteiga até ficar cremosa; Adicione o açúcar branco e o mascavo e bata até ficar fofo (aproximadamente 2 minutos); Junte os ovos, um de cada vez, certificando-se de bater e misturá-los bem após cada adição. Adicione a baunilha e bata até incorporar; Em outra tigela, misture a farinha, o bicarbonato e o sal. Adicione os ingredientes secos à mistura da manteiga e bata apenas até incorporar. À mão, acrescente as gotas de chocolate e nozes e misture suavemente; Leve à geladeira e deixe descansar por no mínimo 2 horas; Com uma colher de sorvete, faça bolinhas e organize nas assadeiras preparadas, deixando um espaço para eles crescerem. Asse por cerca de 12-15 minutos, ou até dourar nas bordas. Deixe esfriar completamente sobre grelha.

Cookie de chocolate

Ingredientes

1 xícara de farinha de trigo

1/2 xícara de cacau em pó

1/2 colher (chá) de bicarbonato de sódio

1/2 colher (chá) de sal

225g de chocolate meio amargo (metade picado, metade em pedaços)

100g de manteiga

1 e 1/2 xícara de açúcar

2 ovos grandes

1 colher (chá) de essência de baunilha

Modo de preparo

Aqueça o forno a 170º C (médio); Em uma tigela, misture a farinha, o cacau, o bicarbonato e o sal. Reserve; Derreta o chocolate picado com a manteiga em uma panela em banho-maria; Transfira a mistura para a tigela da batedeira e junte o açúcar, os ovos e a baunilha. Bata até misturar bem, diminua a velocidade e, aos poucos, adicione a mistura de farinha; Acrescente os pedaços de chocolate; Pegue porções da massa e forme bolinhas de 3 cm de diâmetro. Achate-as ligeiramente e ponha em uma assadeira, forrada com papel-manteiga, deixando um espaço de 2 cm entre cada uma; Leve para assar, na grade superior do forno, por 15 minutos ou até a superfície dos cookies começar a rachar. Cuidado para não assar demais. Transfira para uma grade e deixe esfriar.

Cookie de uvas-passas

Ingredientes

2 xícaras (chá) de farinha de trigo

1/2 colher (chá) sal

1 colher (chá) de canela em pó

1 colher (chá) de bicarbonato de sódio

1 xícara (chá) de uvas-passas pretas sem sementes

1 xícara (chá) de manteiga sem sal em temperatura ambiente

1 xícara (chá) de açúcar mascavo

1 ovo

1 colher (chá) de essência de baunilha

1/4 de xícara (chá) de leite

Modo de preparo

Em uma tigela, peneire a farinha, o sal, a canela e o bicarbonato. Adicione as passas e misture; Em outra vasilha, misture a manteiga, o açúcar, o ovo, a baunilha e o leite mexendo com uma colher até ficar homogêneo; Adicione a mistura de farinha, aos poucos, misturando com a colher. Modele cookies com a ajuda de 2 colheres e coloque em uma assadeira forrada com papel-manteiga; Deixe um espaço grande entre os biscoitos e leve ao forno médio, preaquecido, por 20 minutos ou até dourar levemente. Deixe esfriar e guarde em um recipiente fechado.

Cookie recheado com Nutella

Ingredientes

120g de Nutella

150g de manteiga em temperatura ambiente

2/3 de xícara (chá) de açúcar mascavo

1/3 de xícara (chá) de açúcar

1 ovo

2 gemas

1 colher (café) de essência de baunilha

2 e 3/4 de xícara (chá) de farinha de trigo

80g de gotas de chocolate

Modo de preparo

Coloque a Nutella, às colheradas, em um prato e leve à geladeira por 1 hora. Em uma tigela, misture a manteiga com os açúcares até formar uma pasta. Junte o ovo, as gemas, a essência, a farinha e misture, aos poucos, mexendo até formar uma massa homogênea. Acrescente as gotas de chocolate e misture delicadamente. Abra uma porção da massa nas mãos, coloque uma porção de Nutella e feche, modelando bolinhas. Repita o procedimento até terminar a massa e disponha, uma ao lado da outra, em uma fôrma grande forrada com papel-manteiga. Leve ao forno médio, preaquecido, por 15 minutos ou até firmar.

Cookie Fit

Ingredientes

1 Xícara de farinha de aveia

1 Xícara de Farelo de aveia

2 Colheres (Sopa) de Cacau em pó

1 Colher (Sopa) de fermento

1 Ovo inteiro

1 Colher de essência de baunilha

5 Colheres (Sopa) de Óleo de coco (derretido no micro-ondas)

50g de Chocolate ralado 70% cacau

Modo de preparo

Misture todos os ingredientes até ficar bem homogêneo Após misturar tudo, faça bolinhos em forma de cookies, que são meio achatadas Unte uma forma. Coloque-os por 10 minutos no forno

Cookie vegano

Ingredientes

130 grama(s) de açúcar mascavo

70 grama(s) de açúcar cristal

100 grama(s) de óleo de coco sem sabor

15 mililitro (ml) de extrato de baunilha

60 mililitro (ml) de água ou leite vegetal gelado

280 grama(s) de farinha de trigo

10 grama(s) de fermento em pó

4 grama(s) de bicarbonato de sódio

4 grama(s) de sal marinho

100 grama(s) de gotas de chocolate

Modo de preparo

Na batedeira, coloque os açúcares e óleo de coco e bata até formar uma pasta granulada; Em seguida, acrescente a água e a baunilha. Bata até dobrar de tamanho e ficar mais aerado. Esse processo acrescenta mais ar na massa, o que garantirá um cookie mais fofinho. Reserve; Em um recipiente, misture a farinha, o fermento, o bicarbonato e o sal, todos peneirados; Acrescente a massa reservada, aos poucos, e não mexa muito para não ativar o glúten. Por último, coloque as gotas de chocolate. Faça as bolinhas e leve ao congelador por cerca de 30 minutos para que todos os ingredientes sejam estabilizados; Forre uma assadeira com papel-manteiga e asse, em forno preaquecido, a 180 ºC, entre 15 e 20 minutos; O tempo varia de acordo com o forno. Depois de assados, coloque em uma grelha para esfriar.

Cookie com confete

Ingredientes

200 gramas de manteiga sem sal

3/4 xícara (chá) de açúcar mascavo

3/4 xícara (chá) de açúcar branco

1 colher (chá) de essência de baunilha

2 unidades de ovo

1 xícara (chá) de farinha de trigo

1 colher (chá) de fermento químico em pó

2 xícaras (chá) de confeitos de chocolate pequenos

700 gramas de chocolate meio amargo picado

Modo de preparo

Bata a manteiga no processador até ficar cremosa; Junte os dois tipos de açúcar e misture; Coloque os ovos e a essência de baunilha. Bata mais um pouco e reserve; Peneire a farinha e o fermento em uma tigela grande e misture. Junte a mistura reservada e mexa com colher de pau; Adicione os confetes e o chocolate e misture delicadamente. Aqueça o forno em temperatura média (170 ºC a 190 ºC). Coloque porções de meia colher (sopa) na assadeira, sem untar, deixando espaço entre elas. Asse por 15 minutos ou até os biscoitos ficarem dourados.

Cookies de Amendoim

Ingredientes

2 xícaras de pasta de amendoim

1 1/2 xícaras de açúcar cristal

1/2 xícara de açúcar mascavo

2 colheres (chá) de essência de baunilha

2 colheres (chá) de fermento em pó

2 ovos

1 pitada de sal

Amendoins sem sal para decorar

Modo de preparo

Bata a pasta de amendoim e os açúcares por aproximadamente três minutos; Reduza a velocidade da batedeira e acrescente os ovos, o fermento, a baunilha e o sal.; Com a mistura pronta, prepare bolinhas e coloque em uma forma untada ou sobre papel manteiga; Finalize com os amendoins e leve ao forno por dez minutos em potência máxima.

Cookies de Especiarias

Ingredientes

85 g de manteiga

115 g de açúcar mascavo

1 ovo

115 g de farinha de trigo com fermento

1 colher (chá) de canela

1 colher (chá) de gengibre

1 colher (chá) de cardamomo

1 colher (chá) de noz moscada

1 xícara de nozes

Modo de preparo

Bata a manteiga e o açúcar até obter uma mistura clara e fofa. Acrescente o ovo e continue batendo. Peneire a farinha sobre a massa e adicione as especiarias e as nozes. Misture tudo; Com uma colher de chá, disponha porções da massa em tabuleiros untados, deixando espaço entre os biscoitos para que cresçam durante o cozimento; Asse os biscoitos por 10 a 15 minutos ou até ficarem dourados.

Cookie de chocolate branco

Ingredientes

1 xícara (chá) de açúcar

1/2 xícara (chá) de manteiga sem sal

1 e 1/4 de xícaras (chá) de farinha de trigo

1/2 colher (sobremesa) de bicarbonato de sódio

1/2 colher (sobremesa) de fermento para bolo

1 colher (sopa) de extrato de baunilha

1 ovo

1 pitada de sal

1 e 1/2 xícaras (chá) de chocolate branco picadinho

1/2 xícara (chá) de nozes (opcional)

Modo de preparo

Na batedeira, bata a manteiga com o açúcar até formar um creme fofinho. Em seguida, acrescente o ovo e o extrato de baunilha e bata para incorporá-los. Em outro recipiente, misture a farinha peneirada, o fermento, o bicarbonato de sódio e o sal. Adicione a mistura de manteiga aos ingredientes secos e bata por alguns minutos. Desligue a batedeira e acrescente o chocolate picado e as nozes, se for utilizada. Com uma espátula, misture bem. Unte uma assadeira com manteiga e coloque pequenas bolinhas de massa, deixando um espaço de mais ou menos 3 dedos entre elas. Leve para assar em forno preaquecido a 190º C por aproximadamente 8 minutos. Espere esfriar levemente para retirar os cookies da assadeira. Se você retirá-los ainda quentes, eles podem quebrar.

Atenção! É bem comum errar o processo na primeira tentativa. Isso porque o cookie é muito sensível a temperaturas. Então, para evitar que ele não fique macio por dentro e crocante por fora, é preciso conhecer o seu forno e se atentar ao tempo médio para assar.

Outra dica: para evitar que ocorra uma diminuição da temperatura, o forno não deve ser aberto enquanto os cookies estão assando.