Corantes naturais: aprenda como fazer e encher suas receitas de cor!

Um dos ingredientes mais agressivos nos alimentos industrializado é responsável pela coloração. No entanto, é possível substituí-lo por corantes naturais. Além de embelezar o prato, eles ainda adicionam propriedades nutricionais e muito sabor nas refeições.

Os corantes naturais podem ser encontrados em raízes, folhas, flores, frutos, algas… Eles variam de cores mais orgânicas, como o verde, até outras que podem parecer artificiais, como o azul.

Por outro lado, para além da comida, os corantes naturais também podem ser usados para outros fins. Por exemplo: para pintura em papel e ou em telas, para tingir tecido, para dar cor aos sabonetes e outros cosméticos caseiros e ainda, massinhas caseiras para crianças.

Como fazer um corante natural

Em suma, a maioria deles será extraída pelo suco de algum ingrediente natural. Então, basta liquidificar ou socar o ingrediente no pilão. Outros podem ser encontrados prontos em empórios, em pó.

Quais são os corantes naturais?

Abaixo, você pode conferir uma lista de alguns ingredientes dos quais é possível extrair cor. Com certeza você vai encontra-los facilmente nos supermercados e empórios.

Corante natural verde vem principalmente de folhas

A forma mais fácil de usar essa cor, é batendo o ingrediente junto ao restante da receita no liquidificador. Logo, para pratos salgados, então, os corantes naturais mais comuns são: espinafre, salsinha, cebolinha. No entanto, para sucos, por exemplo, use menta, cidreira ou couve.

Já o pó de matcha e a spirulina (ingrediente a base de algas marinhas) são outras opções que podem ser encontradas em empórios.

Cor vermelha

Para obter o vermelho, você pode usar o morango, cozinhando-o ou fazendo um purê. Tomates em molho ou em suco. Também outros ingredientes liquidificados como o pimentão vermelho ou cerejas. Ainda, há a páprica que é uma opção que pode ser comprada pronta.

A Pitaya é uma fruta exótica que vai acrescentar um rosa intenso em qualquer suco ou vitamina!

Outra dica que parece mágica para ter um corante natural rosa é misturar repolho roxo e suco de limão. Portanto, você pode misturá-las em um pilão ou bater.

Corante natural amarelo

Se você quiser acrescentar um tom amarelo na sua refeição, a cúrcuma, que é conhecida como açafrão-da-terra. Igualmente, o açafrão original também cumpre a função. Quer dizer, ambos são corantes naturais de amarelo bem intenso.

Laranja

Para essa cor, é possível usar o colorau ou urucum. Esse pó tão característico da cultura brasileira é naturalmente laranja e pode ser usado como corante e fica ótimo em molhos.

Para molhos e bolos, outros ingredientes como cenouras e laranjas além de dar cor, enriquecem em sabor.

Apesar de o azul não ser comum para alimentos ou corantes naturais, ele pode ser extraído de mirtilos

Basta bater a frutinha no liquidificador, coar e depois cozinhar até conseguir um suco bem espesso.

Ademais, misturar repolho roxo com bicarbonato de sódio também é uma forma de chegar nesse tom. Logo, bata o repolho no liquidificador com um pouquinho de água, coe e no suco coado adicione pitadas de bicarbonato de sódio até conseguir o corante natural azul.

Cor rosa pode ser encontrada na beterraba

Este vegetal cozido ou cru e batido dá uma excelente coloração que vai do roxo ao vinho.

Além disso, outra deliciosa opção são mix de frutas como amoras ou mirtilos, groselhas, morangos, cerejas, etc. Assim, para calibrar a cor de acordo com o tom que você deseja obter adicionando mais framboesas, mirtilos, morangos ou amoras. Em seguida, filtre tudo e cozinhe por alguns minutos em fogo baixo.

Marrom

Dois corantes naturais marrons são pó de café e pó de cacau. Fácil e prático.

Os corantes naturais pretos são feitos com carvão vegetal ativado

Essa é uma cor que pode ajudar a alcançar um efeito impactante em receitas como bolos, sorvetes e pães. É possível encontra-lo em lojas de suplemento.

A farinha de coco pode ser um ótimo corante natural branco

Porque vale a pena investir nos corantes naturais

Além de darem vida aos mais diferentes preparos de alimentos por conta de suas cores, a maioria dos corantes naturais tem propriedades nutricionais muito valiosas.

A páprica, por exemplo, é rica em vitamina C, atua como anti-inflamatório, reduz a pressão arterial, combate a anemia. Certamente gera benefícios para a saúde cardiovascular e ajuda a ter um sono tranquilo.

Já as frutas vermelhas possuem antocianinas. Em resumo, essa substancia é capaz de prevenir o aparecimento de câncer, tem ação anti-inflamatória, melhora a visão e protege o coração.

Segundo os nutricionistas, as verduras de cor verde tem poder antioxidante e muitas delas são ricas em ferro e fibras. Logo, ajudam a circulação sanguínea e também regulam o funcionamento do intestino.

A cúrcuma também têm seus poderes, visto que ela é anti-inflamatória e ainda cumpre a função de prevenir o câncer. Em síntese, possui propriedades antioxidantes que ajudam a prevenir o envelhecimento celular.

Enfim: cada cor, um poder. E porque não aproveitar o máximo desse arco-íris de saúde?

Ideias de receitas para utilizar os corantes naturais

Agora que você já sabe de onde tirar as cores, que tal aplicá-las em receitas deliciosas?

Soda Italiana de xarope feito com Corantes Naturais

Uma ideia super original para você utilizar os corantes naturais é fazer o seu próprio xarope para soda italiana. Essa bebida é feita com um xarope saborizado, água com gás e gelo.

Para isso, escolha corantes naturais que também sejam saborosos, como a menta, o mirtilo, o morango ou mesmo a beterraba. Então, bata o ingrediente no liquidificador com meia xícara de água e uma xícara de açúcar. Logo após, coe a mistura e coloque cozinhar. Desse modo, cozinhe até que a calda comece a ficar espessa. Assim que chegar nesse ponto, retire e coloque em um bowl. Então, aguarde esfriar. Por fim, coloque uma porção da sua calda num copo bem bonito, adicione água e gelo.

Red Velvet com corante natural de Beterraba

Ingredientes

1 e 1/2 xícara de farinha de trigo orgânica

Sal a gosto

1 colher de chá rasa de bicarbonato de sódio

2 colheres de sopa bem rasas de cacau em pó

6 beterrabas pequenas

2 colheres de chá de vinagre de arroz

3 colheres de sopa de suco de limão

8 colheres de sopa (100g) de manteiga sem sal em temperatura ambiente

1 xícara de açúcar

2 ovos

1 colher de chá de extrato de baunilha

1/2 xícara de iogurte natural sem açúcar

Modo de Preparo