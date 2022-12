Receitas baratas para uma ceia de Natal simples em 2022

Para ser inesquecível, a ceia de Natal não precisa ser sofisticada (nem cara). É possível receber os familiares e amigos para uma noite feliz com pratos simples, mas muito saborosos. Uma saída, por exemplo, é substituir o peru, chester ou tender por frango e preparar uma sobremesa que não leva muitos ingredientes.

Pensando nisso, preparamos uma sugestão de cardápio completo (da entrada à sobremesa) para a noite de Natal para você arrasar sem gastar muito. Nessa lista, tudo é simples e fácil de fazer, mas com certeza seus convidados vão sair muito satisfeitos e você vai receber muitos elogios. Veja como preparar a entrada, o prato principal e a sobremesa.

Como economizar na ceia de Natal de 2022?

Antes de entrarmos em ideias mais em conta para o jantar de fim de ano, precisamos falar sobre seu orçamento para o Natal. Definir um orçamento para as festas é a melhor maneira de controlar os gastos. Além de definir uma quantia em dinheiro para gastar em presentes, cartões, enfeites e roupas, você precisa determinar quanto dinheiro gastar na ceia de Natal.

Se você já usa um orçamento mensal para controlar suas despesas, está a um passo na direção certa! Além disso, se você criar um fundo de amortização para o Natal nos meses que antecedem o feriado, já deve ter economizado o dinheiro que pretende gastar nesta temporada de férias. Conseguir um salto antecipado nas férias é a melhor maneira de garantir que você não gaste demais.

Dito isto, se você ainda não tem um orçamento de Natal, não é tarde para começar! Entre no caminho certo agora - e até mesmo comece no próximo ano - com meus Imprimíveis de Orçamento de Natal . Com um plano sólido, você pode comemorar as festas de fim de ano sem se endividar !

Quando se trata de fazer um menu econômico para a ceia de Natal, isso pode ser feito de duas maneiras: Clássica ou Criativa.

Se você precisa de ideias para fazer o Natal com orçamento limitado, conselhos sobre como planejar uma festa de fim de ano acessível ou está procurando apenas algumas dicas sobre comidas para o jantar de Natal, veja o que separamos a seguir.

Salada de folhas com molho de iogurte para uma ceia de Natal simples

A chave para tornar o jantar de Natal barato é usar receitas de baixo custo que exigem ingredientes acessíveis. Nossas ideias sobre como criar um jantar de Natal impressionante, mas barato, ajudarão você a manter seu orçamento nesta temporada de festas!

Para começar, que tal servir uma salada simples e gostosa como entrada? Além de não custar caro, a salada é uma opção saudável para a ceia de Natal. Essa receita leva um delicioso molho de iogurte. Confira:

Ingredientes da Salada para uma ceia de Natal simples

- 2 xícaras (chá) de alface roxa

- 2 xícaras (chá) de alface americana

- 2 xícaras (chá) de rúcula

- 1 xícara (chá) de tomates-cereja cortados ao meio

- ½ xícara (chá) de cebola roxa picadinha

- 1 xícara (chá) de cenoura ralada

- 2 colheres (sopa) de amendoim sem casca

Molho da salada

- 1 pote de iogurte natural desnatado

- 2 colheres (sopa) de suco de limão

- 2 colheres (sopa) de azeite

- 1 colher (chá) de orégano

- 1 colher (chá) de pimenta-do-reino

- Sal a gosto

- 2 dentes de alho picadinhos

Como fazer

Em uma saladeira, misture todos os ingredientes da salada e reserve. Em uma tigela, misture os ingredientes do molho e, na hora de servir, jogue por cima da salada. Se o amendoim for salgado, tenha cautela na hora de temperar o molho, para não exagerar.

Arroz com ervilha

O arroz temperado dá um sabor especial ao prato principal e pode ser feito com ingredientes simples e baratos. Confira essa receita deliciosa e colorida:

Ingredientes para uma ceia de Natal simples

- 2 xícaras de arroz branco

- 1 lata de ervilhas

- 2 dentes de alho picadinho

- 2 colheres (sopa) de óleo

- 1 colher (sopa) de manteiga

- Sal a gosto

- 4 xícaras de água fervente

Como fazer

Em uma panela, refogue o alho no óleo e depois adicione o arroz cru. Deixe refogar um pouco e acrescente, então, a água fervente. Depois que ferver, abaixe o fogo e deixe a panela semitampada. Quando o arroz estiver cozido, é hora de incluir a ervilha e, depois que a água secar, é só tampar a panela e deixar descansar por 5 minutos.

Frango assado suculento

Um frango assado pode ser elegante e suculento para deixar a ceia de Natal muito especial. O segredo é caprichar no tempero e não deixar a carne ressecar enquanto assa. Veja como fazer essa receita deliciosa que também faz parte do prato principal:

Ingredientes

- 1 frango inteiro de aproximadamente 2 kg

- 1 cabeça de alho amassado

- Suco de dois limões

- 1 colher (sopa) de sal

- Azeite

Como fazer

Misture o alho amassado, o sal e o limão em uma tigela. Reserve. Limpe o frango e depois passe o tempero nele. A dica aqui é descolar a pele com os dedos para passar a mistura entre a pele e a carne. Depois, leve o frango coberto à geladeira por, pelo menos, 12 horas. Passado esse tempo, retire o frango uma hora antes de levar ao forno preaquecido a 220 graus. Para selar, coloque o frango na assadeira com o peito virado pra baixo e deixe assar por 20 minutos. Depois, abaixe o fogo para 180 graus e vire o frango. Asse por mais 1h e 20 minutos. Enquanto assa, vá jogando o caldo que se forma no fundo da assadeira sobre o frango para não ressecar. Desligue o forno e deixe descansar por 20 minutos antes de servir.

Farofa de calabresa

Para acompanhar o arroz colorido e o frango suculento, a sugestão é essa farofa super fácil que leva calabresa na receita. Veja como é fácil de fazer:

Ingredientes

- 2 calabresas médias em cubos pequenos

- 1 cebola média picada

- 4 dentes de alho

- 2 xícaras (chá) de farinha de mandioca

- 1 colher de óleo

- 1 cenoura média ralada

- Sal a gosto

Como fazer

Em uma panela, coloque o óleo e a calabresa e deixe fritar bem. Depois, adicione a cebola e o alho e refogue para que pegue bem o sabor da calabresa. Acrescente a cenoura ralada, tempere com sal e adicione a farinha de mandioca, mexendo até ficar bem quente.

Mousse de maracujá de liquidificador para uma ceia de Natal simples

É claro que uma boa ceia de Natal não pode ficar sem sobremesa. Por isso, pensamos em uma receita simples, barata e muito gostosa para finalizar o jantar e deixar seus convidados satisfeitos. Confira:

Ingredientes

- 1 garrafinha de suco de maracujá concentrado

- 1 lata de leite condensado

- 1 lata de creme de leite sem soro

- 1 maracujá pequeno

Como fazer

Essa receita é muito fácil de fazer. Basta misturar todos os ingredientes (com exceção do maracujá) no liquidificador e bater bem. Depois, coloque em tigelas individuais ou em um refratário grande e decore com as sementes do maracujá. Leve à geladeira por, pelo menos, 4 horas e sirva gelado.